"Никаких проблем": политик вышла на онлайн-встречу из ванной и стала звездой сети

В городе Данидин на Южном острове Новой Зеландии произошел необычный инцидент. Местная политик оказалась в курьезной ситуации, поскольку подключилась к онлайн-встрече прямо из ванной комнаты.

Политик из города Данидин Джо Галер стала популярной в социальных сетях, поскольку попала в забавную ситуацию во время рабочей встречи, пишет портал nzherald.

Мэр города Данидин Софи Баркер перед встречей сообщила, что двое советников присоединятся к совещанию в режиме онлайн. Но в тот момент на экране появилась Джо Галер, в зале раздался смех, и всё потому, что женщина сидела в ванной комнате. Политик находилась там в официальном деловом костюме, но на фоне было видно нижнее белье.

Но женщина не растерялась и с достоинством вышла из этой ситуации.

Джо Галер вышла на совещание прямо из ванны Фото: Скриншот

"Э-э, ладно. А меня видно? Отлично. Вы видите меня и видите моё белье. Никаких проблем", — сказала политик, пошутив над собой.

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Стоит отметить, что во время встречи, на которой обсуждалась реформа местного самоуправления, также был заметен силуэт человека в душевой кабине, но присутствующие больше не высказывали никаких замечаний в адрес Галера.

Напомним, что член Законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер во время выступления случайно прочитал вслух фрагмент ответа ChatGPT, который был предназначен только для него. Этот курьезный момент попал на видео и быстро распространился в соцсетях.

Кроме того, оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа, долгое время занимавший эту должность, был пойман на получении взятки в размере десятков тысяч долларов. Мужчина делал ставки на более чем десяток выступлений политика.