"Жодних проблем": політикиня вийшла на онлайн-зустріч з ванної і стала зіркою мережі

У місті Данідін на Південному острові Нової Зеландії стався незвичний інцидент. Місцева політикиня потрапила в курйозну ситуацію, адже включилася на онлайн-зустріч прямо з ванної кімнати.

Політикиня з міста Данідін Джо Галер стала популярною у соціальних мережах, адже потрапила у кумедну ситуацію під час робочої зустрічі, пише портал nzherald.

Очільниця міста Данідін Софі Баркер перед зустріччю повідомила, що двоє радників приєднаються до наради онлайн. Але у той момент Джо Галер з’явилася на екрані, у залі було чути сміх, а все тому, що жінка сиділа у ванній кімнаті. Політик перебувала там в офіційному діловому костюмі, але на фоні було помітно спідню білизну.

Але жінка не розгубилася і вийшла із цієї ситуації з гордістю.

Джо Галер вийшла на нараду з ванни Фото: Скріншот

"Емм, добре. А мене видно?. Чудово. Ви бачите мене і бачите мою білизну. Жодних проблем", — сказала політикиня, жартуючи над собою.

Відео дня

Варто зазначити, що під час зустрічі, де обговорювали реформу місцевого самоврядування, також було помітно силует людини в душовій кабіні, але присутні зауважень Галер більше не робили.

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