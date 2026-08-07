Туристов предупредили: за эти популярные вещи из отеля можна получить неожиданный счет

Гости отеля могут без проблем брать с собой одноразовые гигиенические принадлежности, чай, кофе и печенье. А вот халаты, полотенца, фен, постельное белье и другие предметы в номере нужно оставлять.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эксперты советуют руководствоваться простым правилом: если вещь предназначена для замены после каждого гостя, её обычно можно забрать.

К разрешенным вещам относятся одноразовые шампуни, гели для душа и другие туалетные принадлежности. Также гости могут забрать чай, кофе и печенье, оставшиеся в номере после проживания. Сотрудники отеля в любом случае пополняют эти запасы для следующих гостей.

Зато халаты и полотенца уносить нельзя. По словам эксперта по туризму Мелани Фиш, если следующий гость должен найти какую-либо вещь в номере, её следует оставить на месте. За халат, взятый без разрешения, отель может добавить плату к счёту после выезда.

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Также нельзя уносить подушки, постельное белье и фены. Эксперты отмечают, что гости иногда уносят даже чайники, посуду и пульты от телевизоров, хотя эти предметы также должны оставаться в номере.

Кроме того, эксперты советуют поинтересоваться тапочками. Во многих отелях их формально не разрешают забирать, однако в дорогих заведениях одноразовые тапочки могут не использоваться повторно. Если гостю понравилась какая-то вещь, он может уточнить в отеле, можно ли её приобрести.

Напомним, что фотосессии в заповедниках Украины разрешены, однако за нарушение правил пребывания на природоохранной территории туристов могут оштрафовать. В частности, нельзя сходить с разрешенных маршрутов, заходить в закрытые зоны или повреждать растительность.

В последнее время фермеры всё чаще жалуются на повреждение полей мака из-за популярности фотосессий. Посетители вытаптывают растения, ходят между рядами и заезжают на территорию на автомобилях, нанося ущерб хозяйствам. За такие действия предусмотрены штрафы и возмещение причиненного ущерба, а в отдельных случаях дело может дойти до суда или уголовной ответственности.