Украинцы вытаптывают маковые поля ради эффектных кадров: за это грозят большие штрафы (фото)

Мода на фотосессии среди цветущих маков набирает обороты в Украине, однако для фермеров этот тренд оборачивается реальными убытками. Аграрии предупреждают, что желание сделать эффектное фото может стоить посетителям не только штрафов, но и значительных компенсаций за поврежденный урожай.

Как сообщает издание OBOZ.UA, в последние недели в Украине резко возросла популярность фотосессий среди цветущих маков. В соцсетях все чаще появляются яркие кадры с полей, особенно вблизи Львова и в других областях страны. Однако за красивыми фотографиями скрывается проблема, которая все больше беспокоит аграриев.

"Отдельные свидетельства с мест событий показывают, что ситуация выходит за пределы обычных туристических фотолокаций. По словам очевидцев, фермеры вынуждены лично контролировать доступ к своим участкам", — отмечается в материале.

Важно

Скандал из-за фото на маковых полях: под "горячую руку" попала Христина Соловий

Стремясь сделать удачное фото, люди заходят непосредственно в посевы, вытаптывают растения и прокладывают между ними целые тропы. Некоторые идут еще дальше — заезжают на поля автомобилями, мотоциклами или скутерами. В конце концов, из-за действий украинцев повреждаются целые участки будущего урожая.

Відео дня

Люди заезжают на авто в маковые поля Фото: Threads Люди заезжают на авто в маковые поля Фото: Threads

Как объясняют фермеры, многие украинцы воспринимают цветущие поля как живописную туристическую локацию, хотя на самом деле это рабочие сельскохозяйственные угодья. И мак на таких участках выращивают не для фотозон или отдыха, а для дальнейшей переработки и производства продукции.

Из-за большого спроса на фотосессии в маках, владельцам полей приходится лично дежурить возле своих участков. Хотя людей и просят не заходить в посевы и не уничтожать урожай — это их не останавливает.

Также в материале отмечается, что выращивание любой культуры требует значительных вложений. Речь идет не только о семенах, но и о подготовке земли, технике, удобрениях, средствах защиты растений и постоянном уходе за посевами. Именно поэтому даже несколько вытоптанных метров поля могут обернуться финансовыми потерями.

Что может грозить украинцам за вытаптывание маковых полей

И все же действия украинцев имеют и юридические последствия. Если владелец поля зафиксирует факт повреждения посевов, нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Кроме штрафа, закон предусматривает обязанность компенсировать нанесенный ущерб. В случаях, когда ущерб является значительным, суммы возмещения могут составлять десятки тысяч гривен.

Более того, в некоторых ситуациях дело может дойти и до суда. Если убытки окажутся существенными или повреждения нанесены группой лиц, правоохранители могут рассматривать такие действия уже в рамках уголовного законодательства. Тогда нарушителям может грозить не только компенсация стоимости уничтоженного урожая, но и возмещение упущенной выгоды фермерского хозяйства.

В общем, выращивание мака в Украине регулируется законодательством. Поэтому любой самовольный сбор растений или вмешательство в посевы может повлечь дополнительную ответственность в зависимости от обстоятельств.

"В некоторых случаях это также может привести к дополнительным штрафам или даже ограничению свободы", — пишет OBOZ.UA.

Напомним, что в Украине за разжигание костра и приготовление шашлыков в запрещенных местах предусмотрены штрафы, размер которых может достигать нескольких тысяч гривен. Если же нарушение правил пожарной безопасности приведет к возникновению пожара и нанесет значительный ущерб, виновникам может грозить уголовная ответственность, в частности ограничение или лишение свободы.

Также Фокус писал, что в Украине запрещено вылавливать рыбу, занесенную в Красную книгу. За незаконный вылов таких видов рыбакам грозят большие штрафы, а в отдельных случаях — даже уголовная ответственность.