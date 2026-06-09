Українці витоптують макові поля заради ефектних кадрів: за це загрожують великі штрафи (фото)

Мода на фотосесії серед квітучих маків набирає обертів в Україні, однак для фермерів цей тренд обертається реальними збитками. Аграрії попереджають, що бажання зробити ефектне фото може коштувати відвідувачам не лише штрафів, а й значних компенсацій за пошкоджений урожай.

Як повідомляє видання OBOZ.UA, останніми тижнями в Україні різко зросла популярність фотосесій серед квітучих маків. У соцмережах дедалі частіше з'являються яскраві кадри з полів, особливо поблизу Львова та в інших областях країни. Однак за красивими фотографіями ховається проблема, яка дедалі більше турбує аграріїв.

"Окремі свідчення з місць подій показують, що ситуація виходить за межі звичайних туристичних фотолокацій. За словами очевидців, фермери змушені особисто контролювати доступ до своїх ділянок", — зазначається в матеріалі.

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Прагнучи зробити вдале фото, люди заходять безпосередньо в посіви, витоптують рослини та прокладають між ними цілі стежки. Дехто йде ще далі — заїжджає на поля автомобілями, мотоциклами чи скутерами. Зрештою, через дії українців пошкоджуються цілі ділянки майбутнього врожаю.

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Люди заїжджають на авто в макові поля Фото: Threads Люди заїжджають на авто в макові поля Фото: Threads

Як пояснюють фермери, багато українців сприймають квітучі поля як мальовничу туристичну локацію, хоча насправді це робочі сільськогосподарські угіддя. І мак на таких ділянках вирощують не для фотозон чи відпочинку, а для подальшої переробки та виробництва продукції.

Через великий попит на фотосесії в маках, власникам полів доводиться особисто чергувати біля своїх ділянок. Хоч людей і просять не заходити в посіви та не нищити урожай — це їх не зупиняє.

Також у матеріалі зазначається, що вирощування будь-якої культури потребує значних вкладень. Йдеться не лише про насіння, а й про підготовку землі, техніку, добрива, засоби захисту рослин та постійний догляд за посівами. Саме тому навіть кілька витоптаних метрів поля можуть обернутися фінансовими втратами.

Що може загрожувати українцям за витоптування макових полів

Та все ж дії українців мають й юридичні наслідки. Якщо власник поля зафіксує факт пошкодження посівів, порушників можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Крім штрафу, закон передбачає обов'язок компенсувати завдані збитки. У випадках, коли шкода є значною, суми відшкодування можуть становити десятки тисяч гривень.

Ба більше, у деяких ситуаціях справа може дійти й до суду. Якщо збитки виявляться суттєвими або пошкодження завдано групою осіб, правоохоронці можуть розглядати такі дії вже в межах кримінального законодавства. Тоді порушникам може загрожувати не лише компенсація вартості знищеного врожаю, а й відшкодування втраченої вигоди фермерського господарства.

Загалом, вирощування маку в Україні регулюється законодавством. Тому будь-яке самовільне збирання рослин або втручання в посіви може спричинити додаткову відповідальність залежно від обставин.

"У деяких випадках це також може призвести до додаткових штрафів або навіть обмеження волі", — пише OBOZ.UA.

Нагадаємо, що в Україні за розпалювання багаття та приготування шашликів у заборонених місцях передбачені штрафи, розмір яких може сягати кількох тисяч гривень. Якщо ж порушення правил пожежної безпеки призведе до виникнення пожежі та завдасть значної шкоди, винуватцям може загрожувати кримінальна відповідальність, зокрема обмеження або позбавлення волі.

Також Фокус писав, що в Україні заборонено виловлювати рибу, занесену до Червоної книги. За незаконний вилов таких видів рибалкам загрожують великі штрафи, а в окремих випадках — навіть кримінальна відповідальність.