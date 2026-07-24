Туристов могут оштрафовать за фотографии: какие правила действуют в заповедниках

Фотосессия в заповедниках Украины не запрещена, однако нарушение правил пребывания на территории природно-заповедного фонда может стать основанием для наложения административного штрафа.

Об этом говорится в материале издания "Судебно-юридическая газета".

Издание напомнило, что режим охраны заповедников, национальных природных парков и других природоохранных территорий определяется Законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины". Для каждого объекта действуют свои правила посещения, поэтому туристам рекомендуется обращать внимание на информационные щиты, предупредительные знаки и требования администрации.

Чаще всего нарушения во время фотосессий связаны с тем, что посетители сходят с разрешенных маршрутов, заходят в закрытые заповедные зоны, вытаптывают растительность, срывают цветы или ветки для фото, передвигаются на транспорте в запрещенных местах или используют пиротехнику и дымовые шашки.

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За нарушение режима природно-заповедного фонда могут привлечь к административной ответственности по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она также предусматривает возможность конфискации орудий и средств совершения правонарушения, а также незаконно добытых природных ресурсов в случаях, определенных законом.

В материале также напомнили, что в 2025 году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11309, который предлагает существенно повысить штрафы за такие нарушения. Для граждан их планируется увеличить с нынешних 9–24 до 500–1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц — с 15–30 до 1000–1500. В то же время документ еще не принят во втором чтении, поэтому эти изменения пока не вступили в силу.

Отдельно отмечается, что во многих национальных природных парках коммерческая фото- и видеосъемка регулируется внутренними правилами. В таких случаях может потребоваться предварительное согласование или заключение договора, особенно если используется специальная техника, реквизит или привлекается большое количество людей.

Напомним, что в последнее время из-за популярности фотосессий на маковых полях фермеры всё чаще сообщают о повреждении посевов. Люди вытаптывают растения, ходят между рядами и даже заезжают на поля на автомобилях, что наносит хозяйствам ущерб. За такие действия могут оштрафовать, обязать возместить нанесённый ущерб, а в отдельных случаях нарушителям грозит судебное разбирательство или уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Украине за разведение костров и приготовление шашлыков в местах, где это запрещено, предусмотрены штрафы, которые могут достигать нескольких тысяч гривен. Если же нарушение правил пожарной безопасности приведет к пожару с тяжкими последствиями, виновным может грозить уголовная ответственность, в частности лишение свободы.

Кроме того, в Украине запрещено вылавливать рыбу, занесенную в Красную книгу. За нарушение этого запрета предусмотрены крупные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.