Туристів можуть оштрафувати за фото: які правила діють у заповідниках

Фотосесія у заповідниках України не заборонена, однак порушення правил перебування на території природно-заповідного фонду може стати підставою для адміністративного штрафу.

Про це повідомили йдеться у матеріалі видання “Судово-юридична газета”.

Видання нагадало, що режим охорони заповідників, національних природних парків та інших природоохоронних територій визначається Законом України "Про природно-заповідний фонд України". Для кожного об'єкта діють власні правила відвідування, тому туристам радять звертати увагу на інформаційні щити, попереджувальні знаки та вимоги адміністрації.

Найчастіше порушення під час фотосесій пов'язані з тим, що відвідувачі сходять із дозволених маршрутів, заходять до закритих заповідних зон, витоптують рослинність, зривають квіти чи гілки для фото, пересуваються транспортом у заборонених місцях або використовують піротехніку й димові шашки.

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За порушення режиму природно-заповідного фонду можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона також передбачає можливість конфіскації знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів у випадках, визначених законом.

У матеріалі також нагадали, що у 2025 році Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11309, який пропонує суттєво підвищити штрафи за такі порушення. Для громадян їх планують збільшити з нинішніх 9–24 до 500–1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб — з 15–30 до 1000–1500. Водночас документ ще не ухвалений у другому читанні, тому ці зміни поки не набрали чинності.

Окремо зазначається, що в багатьох національних природних парках комерційні фото- та відеозйомки регулюються внутрішніми правилами. У таких випадках може знадобитися попереднє погодження або укладення договору, особливо якщо використовується спеціальна техніка, реквізит чи залучено велику кількість людей.

Нагадаємо, нещодавно через популярність фотосесій на макових полях фермери все частіше повідомляли про пошкодження посівів. Люди витоптують рослини, ходять між рядами та навіть заїжджають на поля автомобілями, що завдає господарствам збитків. За такі дії можуть оштрафувати, зобов'язати відшкодувати завдану шкоду, а в окремих випадках порушникам загрожує судовий розгляд або кримінальна відповідальність.

Раніше повідомлялося, що в Україні за розпалювання багаття та приготування шашликів у місцях, де це заборонено, передбачені штрафи, які можуть сягати кількох тисяч гривень. Якщо ж порушення правил пожежної безпеки призведе до пожежі з тяжкими наслідками, винним може загрожувати кримінальна відповідальність, зокрема позбавлення волі.

Також в Україні заборонено виловлювати рибу, занесену до Червоної книги. За порушення цієї заборони передбачені великі штрафи, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.