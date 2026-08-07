Туристів попередили: за ці популярні речі з готелю можна отримати несподіваний рахунок

Готельні гості можуть без проблем забирати одноразові засоби гігієни, чай, каву та печиво. А ось халати, рушники, фен, постільну білизну та інші предмети в номері потрібно залишати.

Про це розповіло видання Daily Mail.

Експерти радять орієнтуватися на просте правило: якщо річ призначена для заміни після кожного гостя, її зазвичай можна забрати.

До дозволених речей належать одноразові шампуні, гелі для душу та інші туалетні засоби. Також гості можуть забрати чай, каву та печиво, які залишилися в номері після проживання. Готельні працівники все одно поповнюють ці запаси для наступних відвідувачів.

Натомість халати та рушники забирати не можна. За словами експертки з туризму Мелані Фіш, якщо наступний гість має знайти річ у номері, її слід залишити. За халат, взятий без дозволу, готель може додати плату до рахунку після виїзду.

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Також не можна забирати подушки, постільну білизну та фени. Експерти зазначають, що гості іноді забирають навіть чайники, посуд і пульти від телевізорів, хоча ці предмети також мають залишатися в номері.

Окремо експерти радять запитувати про капці. У багатьох готелях їх формально не дозволяють забирати, однак у дорогих закладах одноразові капці можуть не використовувати повторно. Якщо гостю сподобалася якась річ, він може уточнити в готелі, чи можна її придбати.

Нагадаємо, фотосесії у заповідниках України дозволені, однак за порушення правил перебування на природоохоронній території туристів можуть оштрафувати. Зокрема, не можна сходити з дозволених маршрутів, заходити в закриті зони чи пошкоджувати рослинність.

Останнім часом фермери дедалі частіше скаржились на пошкодження макових полів через популярність фотосесій. Відвідувачі витоптують рослини, ходять між рядами та заїжджають на територію автомобілями, завдаючи збитків господарствам. За такі дії передбачені штрафи та відшкодування завданої шкоди, а в окремих випадках справа може дійти до суду чи кримінальної відповідальності.