Стрелял в упор: мексиканского блогера убили во время прямой трансляции в штате Синалоа

Именно этот штат Мексики стал печально известен благодаря одноименному картелю и беспрецедентному уровню насилия и убийств. Инфлюэнсер Сезар Гастелум снимал видео возле закусочной, когда в него в упор выстрелил мотоциклист.

Популярный мексиканский блогер Сезар Гастелум был убит во время прямой трансляции в социальных сетях возле ресторана в штате Синалоа. Местные СМИ отмечают, что Гастелум, у которого было более 200 тысяч подписчиков в соцсетях, был связан с картелями, как и большинство богатых и популярных блогеров Синалоа: обычно они помогают наркоторговцам отмывать деньги, пишет Reuters.

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Блогера Сезара Гастелума убили у ресторана KFC в штате Синалоа

Сесар Гастелум, у которого было почти 600 000 подписчиков в TikTok и который был известен своими комедийными видеороликами, снимал видео с двумя друзьями возле ресторана быстрого питания в городе Кулиакан. Все трое были одеты в ярко-оранжевые куртки и рюкзаки курьеров службы доставки еды.

Відео дня

Внезапно рядом с ними остановился мотоцикл с водителем и пассажиром, водитель вытащил пистолет и выстрелил в Гастелума, который умер на месте.

Это убийство — последний пример кровопролития в Кулиакане, который стал эпицентром насилия, поскольку фракции картеля Синалоа борются за контроль над городом.

Сообщается, что Гастелум, вероятно, работал на группировку Ла Чаписа, которая образовалась после ареста наркобарона Эль Чапо и развала картеля Синалоа. Но потом он "предал" своих "работодателей" и перешел к фракции Ла Майиса.

Также он опубликовал видео в ковбойской шляпе, что может намекать на его связь с наркокартелем Gente del Sombrero.

Сезар Гастелум мог быть связан с наркокартелями

Мексиканское министерство безопасности сообщило, что расследует онлайн-деятельность Сезара Гастелума, так как некоторые его посты "касались фракций преступных группировок".

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что полиция работает, над установлением личности убийцы.

В условиях войны между группировками наркокартелей в Мексике влиятельные лица становятся мишенью.

По данным местных СМИ, с сентября 2024 года, когда две фракции наркокартеля Синалоа начали борьбу, в Кулиакане были убиты по меньшей мере 12 блогеров. Также инфлюэнсеров убивали еще в одном "наркоштате" – Халиско. 23-летняя Валерия Маркес была застрелена в салоне красоты в прошлом году во время прямой трансляции в TikTok, где у нее были тысячи подписчиков.

На прошлой неделе арестовали Рамона Аялу, лидера преступной ячейки, связанной с картелем "Халиско Новое поколение", по подозрению в убийстве.

Его также обвинили в организации и финансировании убийства Карлоса Мансо, мэра Уруапана, второго по величине города штата Мичоакан, в ноябре 2025 года, — убийства, которое потрясло всю страну.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как сейчас живет некогда самый известный наркобарон в мире — Хоакин Гусман, известный под прозвищем "Коротышка". Он отбывает срок в США.

Также мы писали о новом картеле Халиско, зверства которого потрясли всю Мексику. Они устраивают показательные массовые казни и практикуют каннибализм.