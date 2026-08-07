Стріляли впритул: мексиканського блогера вбили під час прямої трансляції у штаті Сіналоа

Саме цей штат Мексики став сумно відомим завдяки однойменному картелю та безпрецедентному рівню насильства й вбивств. Інфлюенсер Сезар Гастелум знімав відео біля закусочної, коли мотоцикліст вистрілив у нього впритул.

Популярний мексиканський блогер Сезар Гастелум був убитий під час прямої трансляції в соціальних мережах біля ресторану в штаті Сіналоа. Місцеві ЗМІ зазначають, що Гастелум, у якого було понад 200 тисяч підписників у соцмережах, був пов’язаний з картелями, як і більшість багатих та популярних блогерів Сіналоа: зазвичай вони допомагають наркоторговцям відмивати гроші, пише Reuters.

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Блогера Сезара Гастелума вбили біля ресторану KFC у штаті Сіналоа

Сесар Гастелум, який мав майже 600 000 підписників у TikTok і був відомий своїми гумористичними відеороликами, знімав відео з двома друзями біля ресторану швидкого харчування в місті Куліакан. Усі троє були одягнені в яскраво-помаранчеві куртки та рюкзаки кур'єрів служби доставки їжі.

Відео дня

Раптово поруч із ними зупинився мотоцикл із водієм та пасажиром; водій дістав пістолет і вистрілив у Гастелума, який загинув на місці.

Це вбивство — останній випадок кровопролиття в Куліакані, який став епіцентром насильства, оскільки фракції картелю Сіналоа борються за контроль над містом.

Повідомляється, що Гастелум, ймовірно, працював на угруповання "Ла Чапіса", яке утворилося після арешту наркобарона Ель Чапо та розпаду картелю Сіналоа. Але потім він "зрадив" своїх "роботодавців" і перейшов до фракції "Ла Майїса".

Також він опублікував відео, на якому він у ковбойському капелюсі, що може натякати на його зв’язки з наркокартелем Gente del Sombrero.

Сезар Гастелум міг мати зв"язки з наркокартелями

Мексиканське міністерство безпеки повідомило, що розслідує діяльність Сезара Гастелума в інтернеті, оскільки деякі його дописи "стосувалися фракцій злочинних угруповань".

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що поліція працює над встановленням особи вбивці.

В умовах війни між угрупованнями наркокартелів у Мексиці впливові особи стають мішенями.

За даними місцевих ЗМІ, з вересня 2024 року, коли дві фракції наркокартелю Сіналоа розпочали боротьбу, у Куліакані було вбито щонайменше 12 блогерів. Також інфлюенсерів вбивали ще в одному "наркоштаті" — Халіско. 23-річну Валерію Маркес застрелили в салоні краси минулого року під час прямої трансляції в TikTok, де у неї були тисячі підписників.

Минулого тижня заарештували Рамона Аялу, лідера злочинного угруповання, пов’язаного з картелем "Халіско — Нове покоління", за підозрою у вбивстві.

Його також звинуватили в організації та фінансуванні вбивства Карлоса Мансо, мера Уруапана — другого за величиною міста штату Мічоакан — у листопаді 2025 року; це вбивство сколихнуло всю країну.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як зараз живе колись найвідоміший наркобарон у світі — Хоакін Гусман, відомий під прізвиськом "Короткий". Він відбуває покарання у США.

Також ми писали про новий картель "Халіско", звірства якого шокували всю Мексику. Вони влаштовують показові масові страти та практикують канібалізм.