Международный день кошек: интересные факты и как поздравить любимых пушистиков, лучшие идеи

Каждый год 8 августа во всём мире отмечают Международный день кошек. Так что это идеальный повод, чтобы побаловать своих домашних любимцев-пушистиков, которые каждый день удивляют нас своей независимостью, причудливым характером и успокаивающим мурлыканьем.

Свернувшись калачиком на подоконнике или гоняясь за игрушкой, кошки приносят радость и уют в дом. "Фокус" рассказывает об истории этого праздника, о том, как кошки стали символом несокрушимости для украинцев во время войны, а также предложит лучшие идеи, чтобы поздравить своего пушистика.

День кошки: что известно об истории праздника

Международный день кошки, учреждённый в 2002 году Международным фондом защиты животных (IFAW) — одной из крупнейших благотворительных организаций по защите животных в мире. Целью создания кошачьих праздников в мире было повышение осведомленности о благополучии кошек, а также напоминание об ответственном отношении к домашним животным.

Відео дня

С 2020 года МКБ находится под совместным руководством International Cat Care — британской благотворительной организации, занимающейся защитой кошек по всему миру. По оценкам, в мире насчитывается 600 миллионов кошек — около 220 миллионов домашних и 480 миллионов бездомных или диких (IFAW).

Международный день кошек Фото: YouTube

Международный день кошек — это больше, чем просто праздник, это призыв к действию. Организации по защите животных используют этот день, чтобы привлечь внимание к животным из приютов, а также напоминают о стерилизации и кастрации для контроля популяций бездомных животных.

Интересные факты о кошках

Кошки и коты живут рядом с нами уже почти 10 000 лет. Изначально они охраняли зерно от грызунов, но сегодня они стали полноправными членами семей, которые дарят радость и помогают снять стресс.

Кстати, у кошек есть уникальные способности:

Лечебное мурчание: частота кошачьего мурчания (25–150 Гц) может способствовать заживлению костей и облегчению боли.

частота кошачьего мурчания (25–150 Гц) может способствовать заживлению костей и облегчению боли. Уникальный нос: отпечаток носа каждой кошки уникален, как отпечаток пальца у человека.

отпечаток носа каждой кошки уникален, как отпечаток пальца у человека. Суперслух: кошки слышат звуки в гораздо более высоком диапазоне, чем люди и даже собаки. Это позволяет им слышать писк грызунов.

кошки слышат звуки в гораздо более высоком диапазоне, чем люди и даже собаки. Это позволяет им слышать писк грызунов. Не чувствуют сладкого: у кошек отсутствуют рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого вкуса.

у кошек отсутствуют рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого вкуса. Кошки спят примерно 70 % своей жизни — в среднем около 15 часов в сутки

в среднем около 15 часов в сутки У кошек 95% ДНК совпадает с ДНК львов и тигров

Кошки и полномасштабная война в Украине

В условиях полномасштабного вторжения России в Украину кошки обрели особый статус. Ведь они также стали символом несокрушимости и надежды. Почти каждый день фотографии спасённых животных из-под завалов и эвакуация людей вместе с домашними питомцами облетают весь мир.

Кот Степан Фото: Скриншот

Кот Степан из Харькова, ставший послом украинской культуры, и спасенная с седьмого этажа разрушенного дома кошка Глория из Бородянки стали символами выживания украинцев и их домашних животных во время войны. Все эти истории в очередной раз доказывают миру, что забота о животных в тяжелые времена — признак человечности, который помогает нам оставаться собой.

Спасенная кошка Глория Фото: Скриншот

Как поздравить питомца с Днём кошки: интересные идеи

Празднование может быть разным: например, покупка лакомств или игрушек. Кроме того, многие люди делятся фотографиями своих пушистых друзей в сети или помогают кошачьим приютам.

Гамак для кошки на окно Фото: Скриншот

Вот несколько интересных идей, чтобы этот день запомнился:

Устройте для своей кошки место для наблюдения за птицами . Кошки обожают наблюдать за птицами, но чтобы они не подходили слишком близко к настоящим птицам, устройте для них наблюдательный пункт.

. Кошки обожают наблюдать за птицами, но чтобы они не подходили слишком близко к настоящим птицам, устройте для них наблюдательный пункт. Установите "катио" — если вы живете в частном доме, обустройте уличную площадку для кота. Август — идеальное время для их установки.

— если вы живете в частном доме, обустройте уличную площадку для кота. Август — идеальное время для их установки. Зарегистрируйтесь для участия в Глобальной переписи кошек на сайте worldcatcensus.org

на сайте worldcatcensus.org Опубликуйте видео с котом на закате с хэштегом #SunsetMeow2026 — в прошлом году было распространено 1,2 миллиона видео

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