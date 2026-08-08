Міжнародний день котів: цікаві факти та як привітати улюблених хвостиків, найкращі ідеї

Щороку 8 серпня у світі відзначають Міжнародний день котів. Тож це ідеальний привід, щоб побалувати своїх домашніх улюблених пухнастиків, які щодня нас дивують своєю незалежністю, химерним характером та заспокійливим муркотінням.

Згорнувшись калачиком на підвіконні чи ганяючись за іграшкою, коти приносять радість і затишок в дім. Фокус розповідає про історію цього свята, як коти стали символом незламності для українців під час війни, а також запропонує найкращі ідеї, щоб привітати свого хвостика.

День кота: що відомо про історію свята

Міжнародний день кота, заснований у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин (IFAW), однією з найбільших благодійних організацій із захисту тварин у світі. Метою створення котячих свят у світі було підвищити обізнаність про добробут котів, а також нагадати про відповідальне ставлення до домашніх тварин.

З 2020 року МКБ спільно керується International Cat Care — британською благодійною організацією, що опікується котами у всьому світі. За оцінками, у світі налічується 600 мільйонів котів — близько 220 мільйонів домашніх та 480 мільйонів безпритульних або диких (IFAW).

Відео дня

Міжнародний день котів Фото: YouTube

Міжнародний день котів — це більше, ніж просто свято, це заклик до дії. Організації захисту тварин використовують цей день, щоб привернути увагу до тварин з притулків, а також нагадують про стерилізацію та кастрацію для контролю популяцій безпритульних тварин.

Цікаві факти про котів

Кішки та коти живуть поруч із нами вже майже 10 000 років. Спочатку вони охороняли зерно від гризунів, але сьогодні вони стали повноправними членами родин, які дарують радість, а також знімають стрес.

До слова, коти мають унікальні здібності:

Лікувальне муркотіння: частота котячого муркотіння (25-150 Гц) може сприяти загоєнню кісток та зменшенню болю.

частота котячого муркотіння (25-150 Гц) може сприяти загоєнню кісток та зменшенню болю. Унікальний ніс: відбиток носа кожного кота є унікальним, як відбиток пальця у людини.

відбиток носа кожного кота є унікальним, як відбиток пальця у людини. Суперслух: коти чують звуки у значно вищому діапазоні, ніж люди і навіть собаки. Це дозволяє їм чути писк гризунів.

коти чують звуки у значно вищому діапазоні, ніж люди і навіть собаки. Це дозволяє їм чути писк гризунів. Не відчувають солодкого: у котів відсутні рецептори, що відповідають за сприйняття солодкого смаку.

у котів відсутні рецептори, що відповідають за сприйняття солодкого смаку. Коти сплять приблизно 70% свого життя — в середньому близько 15 годин на добу

— в середньому близько 15 годин на добу Коти мають 95% спільної ДНК з левами та тиграми

Коти та повномасштабна війна в Україні

В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну коти набули особливого статусу. Адже вони також стали символом незламності та надії. Мало не щодня фото врятованих тварин з-під завалів, евакуація людей разом із домашніми улюбленцями облітають весь світ.

Кіт Степан Фото: Скріншот

Кіт Степан з Харкова, який став амбасадором української культури, а врятована з сьомого поверху зруйнованого будинку кішка Глорія з Бородянки стали символами виживання українців та їх домашніх тварин під час війни. Усі ці історії вкотре доводять світові, що турбота про тварин у важкі часи є ознакою людяності, яка допомагає нам лишатися собою.

Врятована кішка Глорія Фото: Скріншот

Як привітати домашнього улюбленця з Днем кота: цікаві ідеї

Святкування може бути різним, наприклад, покупка ласощів, іграшок. Крім того, багато людей діляться фотографіями своїх пухнастих друзів в мережі або допомагають котячим притулкам.

Котячий гамак на вікно Фото: Скріншот

Ось кілька цікавих ідей, щоб цей день запам'ятався:

Зробіть для свого кота місце для спостереження за птахами . Коти обожнюють спостерігати за птахами, щоб вони не підходили надто близько до справжніх птахів, зробіть для них пункт спостереження.

. Коти обожнюють спостерігати за птахами, щоб вони не підходили надто близько до справжніх птахів, зробіть для них пункт спостереження. Встановіть catio — якщо ви живете у приватному будинку облаштуйте вуличну локацію для кота. Серпень — ідеальний час для їх встановлення.

— якщо ви живете у приватному будинку облаштуйте вуличну локацію для кота. Серпень — ідеальний час для їх встановлення. Зареєструйтесь для участі в Глобальному переписі котів на сайті worldcatcensus.org

на сайті worldcatcensus.org Опублікуйте відео з котом на заході сонця з хештегом #SunsetMeow2026 — минулого року було поширено 1,2 мільйона відео

Нагадаємо, що сміливий, домашній кіт у Канаді змусив дикого ведмедя тікати з двору. Кумедний момент потрапив на відео й швидко став вірусним у соцмережах.

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