Одинокая обезьянка Панч вырос и удивил всех: его поступок снова растрогал пользователей сети до слез

Ранее обезьянка Панч растрогала многих людей, цепляясь за плюшевую игрушку после того, как её бросили мама и семья. Теперь сотрудники зоопарка рассказали новые подробности об этом животном, которое вновь довело пользователей соцсетей до слёз.

Теперь, спустя шесть месяцев, появились новые подробности из жизни известной обезьянки. В частности, Панч сегодня вырос и стал одним из самых добрых членов своей семьи, пишет Daily Star.

По словам его смотрителей в зоопарке, он взял на себя обязанность заботиться о маленьких обезьянах, которым трудно найти свое место в семье, предлагая им свою защиту и дружбу, к которой когда-то стремился сам.

На видео, опубликованном зоопарком, видно, что Панч нежно обнимает маленьких обезьянок, вылизывает их шерсть и спешит поприветствовать каждого новичка. Кроме того, он активно защищает молодняк.

Однажды, заметив ворону, которая пристально следила за одним из малышей, Панч не отходил от малыша, пока птица, наконец, не улетела.

Відео дня

Его связь с младшими обезьянами стала настолько крепкой, что теперь они ищут его, как только просыпаются, поскольку относятся к нему как к старшему брату-защитнику.

Эти новые подробности растопили сердца интернет-пользователей, многие гордятся тем, что обезьянка Панч стала доброй после всего, что ей пришлось пережить.

"Панч стал тем, в ком он когда-то нуждался".

"Достаточно, чтобы взрослый мужчина расплакался".

"Это просто самая милая вещь, которую я видел за долгое время. Какой милый парень".

Мавпен Панч

Известно, что видео с обезьянкой Панч стало вирусным после того, как на опубликованных кадрах он цепляется за плюшевую игрушку, когда его бросила мама, а другие обезьяны в зоопарке отвернулись от него. Крошечному примату, живущему в городском зоопарке Итикава, смотрители подарили мягкую игрушку, чтобы успокоить его после того, как мать бросила его вскоре после рождения.

После этого стало известно, что звезда социальных сетей — осиротевший обезьянок Панч — нашёл себе подружку.