Самотнє мавпеня Панч виросло і здивувало усіх: його вчинок знову довів мережу до сліз

Раніше мавпочка Панч розтопила серця багатьох людей, чіпляючись за плюшеву іграшку після того, як її кинула мама та родина. Тепер доглядачі зоопарку розповіли нові подробиці про тваринку, яка знову довела користувачів соцмереж до сліз.

Тепер, через шість місяців, з'явилися нові подробиці з життя відомої мавпочки. Зокрема, Панч сьогодні виріс і став одним із найдобріших членів його родини, пише Daily Star.

За словами його доглядачів у зопарку, він взяв на себе обов'язок піклуватися про маленьких мавп, яким важко вписатися в родину, пропонуючи їм свій захист і дружбу, якої колись прагнув сам.

На відео, якими поділився зоопарк, видно, що Панч ніжно обіймає маленьких мавпочок, вилизує їхнє хутро та поспішає вітати кожного новачка. Крім того, він активно захищає молодь.

Одного разу, помітивши ворону, яка спостерігала за одним із малюків, Панч не відходив від малого, поки птах врешті-решт не полетів.

Відео дня

Його зв'язок з молодшими мавпами став настільки міцним, що тепер вони шукають його, як тільки прокидаються, бо ставляться до нього як до старшого брата-захисника.

Такі нові подробиці розтопили серця онлайн-користувачів, багато хто пишається, що мавпочка Панч стала доброю після всього, що вона пережила.

"Панч став тим, кого він колись потребував".

"Достатньо, щоб дорослий чоловік заплакав".

"Це просто наймиліша річ, яку я бачив за довгий час. Який милий хлопець".

Мавпень Панч

Відомо, що відео з мавпочкою Панч стало вірусним після того, як на опублікованих кадрах він чіпляється за плюшеву іграшку після того, як його покинула мама, а інші мавпи в зоопарку відмовилися від нього. Крихітному примату, який живе в міському зоопарку Ітікава, доглядачі подарували м'яку іграшку, щоб заспокоїти його після того, як мати покинула його невдовзі після народження.

Після того, стало відомо, що зірка соціальних мереж мавпеня-сирота Панч знайшов собі подружку.