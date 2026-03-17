Історія продовжується: самотнє мавпеня Панча помітили з подружкою (відео)

Зірка соціальних мереж мавпеня-сирота Панч знайшов собі подружку.

Відео поширюють ЗМІ, зокрема IndiaToday.

На кадрах, які потрапили в мережу, видно, що подружка Панча схожа за кольором на іграшкову мавпу, яку він раніше носив із собою.

Згідно з повідомленням Daily Mail, Панч знайшов собі компаньйонку, самку макаки, яку, імовірно, звати Момо-тян.

Ролики з цією парою масово поширюють у соціальних мережах. На на них видно, як мавпи стрибають, наздоганяють одне одного, обіймаються та навіть обмінюються чимось схожим на поцілунки.

Нагадаємо, нещодавно історія маленького мавпеняти, яке живе в японському зоопарку, сколихнуло багатьох користувачів соцмереж. Після того, як Панча відкинули інші макаки у вольєрі, воно шукало розради в плюшевій мавпі.

Тоді на відео потрапив щемливий момент, де до Панча, який сидів в оточенні зграї та нікого не чіпав, підбігла інша мавпа. Вона зірвалася з місця та миттєво накинулася на Панча. Розлючена макака схопила мавпеня й почала його тягнути по землі, схопивши за голову та шию. Мавпеня змогло вирватися. Воно почало бігти до свого плюшевого "захисника", який замінив йому маму. Панч схопився за іграшку та почав її обіймати. Уже через мить до малюка збіглася зграя, яка розсілася довкола.

Ця історія привабила сотні відвідувачів до міського зоопарку Ітікава, що поблизу Токіо, які хотіли побачити самотнього й відкинутого Панча.

Із того часу мавпеня часто бачили з помаранчевим іграшковим орангутангом. Кадри виглядали доволі кумедними, адже Панч тягнув за собою м'яку іграшку, яка була більша за нього.

Проте згодом тварина, яку не приймала зграя, усе ж знайшла друзів. Мавпеня помітили за обіймами з іншою макакою в японському зоопарку.

