Знаменита самотня мавпочка, яку всі покинули, знайшла побратима (фото)
Маленька мавпочка Панч, яку не приймала зграя, нарешті знайшла друзів. Її помітили за обіймами з іншою макакою в японському зоопарку.
Мавпочка-сирота, яка підкорила серця всього світу після того, як у соціальних мережах поширилися зворушливі відео, на яких вона тримає м'яку іграшку, нарешті знаходить друзів. Про це пише Daily Mail.
Панч знайшов друга
Маленьке мавпеня, яке живе в японському зоопарку, минулого місяця стало справжньою зіркою мережі після того, як воно шукало розради в плюшевій мавпі після того, як його відкинули інші макаки у вольєрі.
Відтоді ця історія привабила сотні відвідувачів до міського зоопарку Ітікава, поблизу Токіо, щоб побачити самотнього Панча.
А нещодавні зображення показують, що малюк нарешті інтегрується з іншими тваринами, після того як його помітили за обіймами з іншою макакою.
На фотографіях видно, як маленьку мавпу обіймає інша мавпа, а на інших зображеннях Панч спілкується з тваринами у своєму вольєрі.
Панч народився минулого липня і був вигодуваний вручну після того, як його покинула власна мати. Він приєднався до вольєру для мавп у зоопарку на початку цього року, але японські старші макаки не прийняли його.
З того часу Панча часто бачать з помаранчевим іграшковим орангутангом, він тягнув за собою м'яку іграшку всюди, хоча вона більша за нього.
Працівник зоопарку вважає, що мати Панча покинула його через сильну спеку в липні, коли вона народила.
