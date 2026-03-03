Знаменитая одинокая обезьянка, которую все бросили, нашла друга (фото)

Маленькая обезьянка Панч, которую не принимала стая, наконец нашла друзей. Ее заметили за объятиями с другой макакой в японском зоопарке.

Обезьянка-сирота, которая покорила сердца всего мира после того, как в социальных сетях распространились трогательные видео, на которых она держит мягкую игрушку, наконец-то находит друзей. Об этом пишет Daily Mail.

Панч нашел друга

Маленькая обезьянка, живущая в японском зоопарке, в прошлом месяце стала настоящей звездой сети после того, как искала утешения в плюшевой обезьяне после того, как ее отвергли другие макаки в вольере.

С тех пор эта история привлекла сотни посетителей в городской зоопарк Итикава, близ Токио, чтобы увидеть одинокого Панча.

А недавние изображения показывают, что малыш наконец интегрируется с другими животными, после того как его заметили за объятиями с другой макакой.

Відео дня

Панч нашел друга Фото: Shutterstock

На фотографиях видно, как маленькую обезьяну обнимает другая обезьяна, а на других изображениях Панч общается с животными в своем вольере.

Панч родился в прошлом июле и был выкормлен вручную после того, как его бросила собственная мать. Он присоединился к вольеру для обезьян в зоопарке в начале этого года, но японские старшие макаки не приняли его.

Панч нашел друга Фото: Shutterstock

С тех пор Панча часто видят с оранжевым игрушечным орангутангом, он тянул за собой мягкую игрушку повсюду, хотя она больше него.

Работник зоопарка считает, что мать Панча покинула его из-за сильной жары в июле, когда она родила.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

6-месячная японская макака, которую зовут Панч, даже не подозревает, что за пределами своей клетки она уже стала мировой знаменитостью.

Брошенный мамой японский обезьянка Панч не может адаптироваться к стае.

Кроме того, эксперты назвали топ 5 самых умных пород собак в мире.