История продолжается: одинокую обезьянку Панча заметили с подружкой (видео)

Звезда социальных сетей обезьянка-сирота Панч нашел себе подружку.

Видео распространяют СМИ, в частности IndiaToday.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, что подружка Панча похожа по цвету на игрушечную обезьяну, которую он раньше носил с собой.

Согласно сообщению Daily Mail, Панч нашел себе компаньонку, самку макаки, которую, предположительно, зовут Момо-тян.

Ролики с этой парой массово распространяют в социальных сетях. На них видно, как обезьяны прыгают, догоняют друг друга, обнимаются и даже обмениваются чем-то похожим на поцелуи.

Напомним, недавно история маленького обезьянки, который живет в японском зоопарке, всколыхнула многих пользователей соцсетей. После того, как Панча отвергли другие макаки в вольере, он искал утешения в плюшевой обезьяне.

Тогда на видео попал щемящий момент, где к Панчу, который сидел в окружении стаи и никого не трогал, подбежала другая обезьяна. Она сорвалась с места и мгновенно набросилась на Панча. Разъяренная макака схватила обезьянку и начала его тащить по земле, схватив за голову и шею. Обезьянка смогла вырваться. Он начал бежать к своему плюшевому "защитнику", который заменил ему маму. Панч схватился за игрушку и начал ее обнимать. Уже через мгновение к малышу сбежалась стая, которая расселась вокруг.

Эта история привлекла сотни посетителей в городской зоопарк Итикава, что вблизи Токио, которые хотели увидеть одинокого и отвергнутого Панча.

С тех пор обезьянку часто видели с оранжевым игрушечным орангутангом. Кадры выглядели довольно забавными, ведь Панч тянул за собой мягкую игрушку, которая была больше него.

Однако впоследствии животное, которое не принимала стая, все же нашло друзей. Обезьянку заметили за объятиями с другой макакой в японском зоопарке.

Ранее Фокус рассказывал печальную историю обезьянки Панча, а иностранные медиа собрали несколько теорий, почему животное начала игнорировать мама и стая.