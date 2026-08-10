"Плачь, когда увидишь меня": из-за катастрофической жары со дна Эльбы всплыли камни голода

Из-за сильной засухи в этом году в Германии уровень воды в большой реке Эльбе понизился. В результате у города Пирна местные жители вновь увидели зловещие камни голода.

Существует версия, что "камни голода" на протяжении веков предупреждали о неурожае и остановке торговли, пишет Der Spiegel

Из-за засухи уровень воды в реке Эльбе в Дрездене упал до 54 см. На обнажившемся дне видны следы прошлых засух и жутковатая надпись: "Плачь, когда увидишь меня".

Самая древняя дата, высеченная на камне в районе Оберпоста, датируется 1707 годом. Всего на камне насчитывается более 20 отметок, свидетельствующих о крайнем обмелении реки Эльбы.

Серьёзное обмеление рек угрожает не только судоходству, но и логистике всей промышленности Германии. Если дождей и дальше не будет, остановка барж на реках может привести к глубокому экономическому кризису.

Відео дня

В реке Эльбе появились "камни голода" Фото: Скриншот

В то же время в ближайшие дни синоптики вновь предупреждают о немилосердной жаре до 34 градусов.

По словам министра окружающей среды Карстена Шнайдера, за последние 25 лет страна потеряла около 60 миллиардов кубометров воды. Это соответствует объему огромного Боденского озера.

Чтобы хоть как-то контролировать уровень воды, немецкие власти запустили национальную систему мониторинга Niwis.

"Главной причиной такого обмеления являются все более частые периоды продолжительной засухи. Кроме того, забетонированные поверхности, искусственно выпрямленные реки и истощенные почвы больше не способны удерживать влагу", — заявил министр.

В то же время эксперты по экологии крайне обеспокоены тем, что частые засухи становятся опасной нормой для европейского континента. Системный сбой превращает водные артерии в пустыни.

Напомним, что в Будапеште во время сильной засухи прямо на берегу реки были обнаружены останки двух немецких солдат и почти полностью уцелевший мотоцикл Вермахта, которые пролежали, скрытые в иле Дуная, 81 год после боев за город.

Кроме того, рекордная жара сказалась на самом большом озере Гарда в Италии. Температура в популярном курортном регионе поднялась до 37 градусов по Цельсию. В результате водоем за последние дни потерял миллиарды литров воды.