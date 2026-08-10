"Плач, коли побачиш мене": катастрофічна спека дістала з дна Ельби камені голоду

Через сильну посуху цьогоріч у Німеччині рівень великої річки Ельба впав. Відтак, біля міста Пірна місцеві жителі знову побачили моторошні камені голоду.

Існує версія, що "камені голоду" століттями попереджали про неврожай та зупинку торгівлі, пише Der Spiegel

Через посуху річка Ельба в Дрездені впала до 54 см. На оголеному дні помітно дати минулих посух та моторошний напис: "Плач, коли побачиш мене".

Найдревнішу дату, яку викарбували на камені в районі Оберпоста, записана ще в 1707 році. Загалом на камені є більше 20 відміток екстремального обміління Ельби.

Критичне обміління загрожує не тільки судноплавству, але логістиці всієї промисловості Німеччини. Якщо дощів не буде й далі, зупинка барж на річках може стати причиною глибокої економічної кризи.

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Камені голоду з'явилися у річці Ельба Фото: Скріншот

Натомість в найближчі дні синоптики знову попереджають про нещадну спеку до 34 градусів.

За словами, міністра навколишнього середовища Карстена Шнайдера, за останні 25 років країна втратила близько 60 мільярдів кубометрів води. Це дорівнює об'єму величезного Боденського озера.

Щоб хоч якось контролювати рівень води, німецька влада запустила національну систему моніторингу Niwis.

"Головною причиною такого обміління є частіші періоди тривалої посухи. Крім того, забетоновані поверхні, штучно випрямлені річки та виснажені ґрунти більше не здатні зберігати вологу", — заявив міністр.

Натомість експерти з екології вкрай стурбовані тим, що часті посухи стають небезпечною нормою для континенту Європи. Системний збій перетворює водні артерії на пустелі.

Нагадаємо, що у Будапешті під час сильної посухи прямо на березі річки знайшли останки двох німецьких солдатів та майже повністю цілий мотоцикл Вермахту, які лежали приховані в багнюці Дунаю 81 рік після боїв за місто.

Також рекордна спека позначилася на найбільшому озері Гарда в Італії. Температура в популярному курортному регіоні піднялася до 37 градусів Цельсія. Відтак, водойма за останні дні втратила мільярди літрів води.