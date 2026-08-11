Сердце остановилось во время операции: беременная женщина пережила клиническую смерть и рассказала, что увидела

Беременная женщина, пережившая клиническую смерть, спустя 50 лет призналась, что "больше не боится смерти", поскольку считает, что у каждого человека в этом мире есть свой план.

Сердце Марты Захарии остановилось в возрасте 26 лет. Беременная женщина пережила клиническую смерть прямо во время операции, пишет Daily Star.

"Я убеждена, что то, что будет дальше, намного лучше этой жизни, исходя из того, что я чувствовала. Я не хочу умирать прямо сейчас, потому что хочу наблюдать, как растут мои внуки, и наслаждаться этой жизнью. Но я не боюсь смерти. Тело — это лишь оболочка, сосуд. Я убеждена, что существует другой план существования, что он не заканчивается. Когда он закончится? Я не знаю", — говорит женщина.

Марта вспомнила, как во время беременности "попала в руки какого-то шарлатанского хирурга, который сказал, что ей нужна операция на матке".

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Во время первой операции была выявлена проблема с шейкой матки, а также выяснилось, что потребуется ещё одна операция. Именно во время этой второй операции Марта пережила клиническую смерть. Во время процедуры у неё произошла остановка сердца.

"Вдруг я покинула своё тело и смотрела на него с операционного стола. Затем я с невероятной скоростью въехала в туннель и увидела свет. Я очнулась в палате, а муж держал меня за руку. Я была подключена к проводам и у меня был дренаж в животе. Именно тогда я сказала ему: "Мне приснился Святой Петр", — вспоминает женщина.

Кроме того, после операции Марта приняла важное решение усыновить ребенка вместо того, чтобы продолжать попытки завести еще одного. У Марты случился выкидыш в результате врачебной ошибки, и она говорит, что это решение отчасти было продиктовано желанием избежать дальнейшего риска для своего здоровья.

"Тогда я сказала мужу, что больше не буду проходить никакого лечения. Я не хотела рисковать. Я пришла к выводу, что у Бога есть для меня что-то, какая-то цель. В моем случае — маленький мальчик, который нуждался во мне", — рассказала она.

Напомним, что Виктория Томас никогда раньше не имела проблем со здоровьем, но внезапно потеряла сознание в спортзале, когда ей было всего 35 лет. Тогда сердце женщины остановилось на 17 минут, пока врачи пытались вернуть её к жизни.

Кроме того, актёр, которого врачи вернули к жизни через семь минут после массивной остановки сердца в 2013 году, рассказал о том, что он видел во время реанимации.