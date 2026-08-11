Серце зупинилося під час операції: вагітна жінка пережила клінічну смерть і розповіла, що побачила

Вагітна жінка, яка пережила клінічну смерть, через 50 років зізналася, що "більше не боїться смерті", бо вважає, що для кожної людини у цьому світі є певний план.

Серце Марти Захарії зупинилося у віці 26 років. Вагітна жінка пережила клінічну смерть прямо під час операції, пише Daily Star.

"Я переконана, що те, що буде далі, набагато краще за це життя, виходячи з того, що я відчувала. Я не хочу помирати прямо зараз, бо хочу спостерігати, як мої онуки ростуть і насолоджуватися цим життям. Але я не боюся смерті. Тіло — це лише футляр, посудина. Я переконана, що існує інший план існування, що він не закінчується. Коли він закінчиться? Я не знаю", — каже жінка.

Марта згадала час, як під час вагітності "потрапила до рук якогось шарлатанського хірурга, який сказав, що їй потрібна операція на матці.

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Під час першої операції було виявлено проблему з шийкою матки, а також що потрібна ще одна операція. Саме під час цієї другої операції Марта пережила клінічну смерть. Під час процедури у неї сталася зупинка серця.

"Раптом я покинула своє тіло і дивилася на нього на операційному столі. Потім я на неймовірній швидкості в’їхала в тунель і побачила світло. Я прокинулася в кімнаті, а чоловік тримав мене за руку. Я була підключена до проводів і мала дренаж у животі. Саме тоді я сказала йому: "Мені наснився Святий Петро", — пригадує жінка.

Крім того, після операції Марта прийняла важливе рішення усиновити дитину замість того, щоб продовжувати спроби завести ще одну. У Марти стався викидень внаслідок лікарської помилки, і вона каже, що це рішення частково було зумовлене бажанням уникнути подальшого ризику для свого здоров'я.

"Тоді я сказала чоловікові, що більше не проходитиму жодного лікування. Я не хотіла ризикувати. Я дійшла висновку, що в Бога є щось для мене, мета. У моєму випадку, маленький хлопчик, який потребував мене", — розповіла вона.

Нагадаємо, що Вікторія Томас ніколи раніше не мала проблем зі здоров'ям, але раптово знепритомніла в спортзалі, коли їй було лише 35 років. Тоді серце жінки зупинилося на 17 хвилин поки лікарі намагалися повернути її до життя.

Також актор, якого медики повернули до життя через сім хвилин після масивної зупинки серця у 2013 році, поділився тим, що він бачив під час реанімації.