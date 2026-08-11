33 тысячи лепестков и 500 кг: как выглядит свадебный торт королевской четы из Саудовской Аравии

Каталонский кондитер Марк Суарес представил своё самое впечатляющее творение — свадебный торт из десятков тысяч лепестков из сахарной пасты весом почти полтонны.

Марк Суарес известен своими изысканными роскошными тортами, но его последняя работа сильно выделяется. Сладкий шедевр испанского кондитера больше похож на музейный экспонат, чем на свадебный торт. Ведь его высота составляет 3,5 метра, а ширина — 1,8 метра, пишет Oddity Central.

Роскошный торт заказала саудовская семья для королевской свадьбы. В результате Суарес потратил около полутора месяцев на разработку соответствующей концепции и ещё четыре месяца на изготовление этого торта.

Обычно мастер работает в одиночку, но для этого проекта он даже привлек нескольких своих друзей-кондитеров, а также членов их семей, чтобы справиться с объемом работы. Ведь просто разместить 33 000 лепестков на торте было нелегкой задачей.

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"Семья, друзья и знакомые — все присоединились. Обычно я работаю один, но на этот раз заказ был настолько большим, что даже с моими друзьями-кондитерами нам не хватало рабочей силы. Мне пришлось обратиться к мамам и папам друзей, чтобы они помогли мне сделать 33 000 лепестков, раскрасить их и собрать из веток и цветов", — рассказал мастер.

Для пары из Саудовской Аравии изготовили свадебный торт высотой 3,5 метра Фото: скриншот

В общей сложности на создание этого невероятного торта, вес которого в итоге составил колоссальные 500 килограммов, ушло около 1800 часов работы. Его представили в Парижской опере Гарнье на свадьбе пары из Саудовской Аравии, пожелавшей остаться анонимной.

Объясняя необычайную сложность своего торта, Марк Суарес рассказал, что молодожёны "хотели торт, который не был бы похож на торт, а скорее на своеобразный памятник, отдающий дань уважения событию" и яркому залу, где оно проходило.

Кроме того, мастер рассказал, что лишь около 0,1 % его невероятного творения — настоящий торт, а остальное — это сахарная паста ручной работы и белый шоколад.

Напомним, что Виталия Бубенчик, кондитер из Тернополя, похвасталась своим новым творением — тортом к 60-летнему юбилею мужа. Женщина украсила торт свечами, скриншотом из приложения "Резерв+", где указана отсрочка до конца жизни, и надписью "Наконец-то 60".

Кроме того, украинец Виталий Гилевич в одном из магазинов города Майами (США) заметил "Киевский торт", на упаковке которого указаны место производства и юридический адрес в Москве.