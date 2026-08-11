33 тисячі пелюсток і 500 кг: як виглядає торт для весілля королівської пари із Саудівської Аравії

Каталонський кондитер Марк Суарес представив свій найвражаючий витвір — весільний торт із десятків тисяч пелюсток цукрової пасти та вагою майже півтонни.

Марк Суарес відомий своїми вишуканими розкішними тортами, але його остання робота дуже вирізняється. Солодкий шедевр іспанського кондитера більше схожий на музейний експонат, ніж на весільний торт. Адже він заввишки 3,5 метра та завширшки 1,8 метра, пише Oddity Central.

Розкішний торт замовила саудівська родина для королівського весілля. Відтак, Суарес витратив близько півтора місяця на розробку відповідної концепції та ще чотири місяці на створення цього торта.

Зазвичай майстер працює сам, але для цього проєкту він навіть залучив кількох своїх друзів-кондитерів, а також членів їхніх сімей, щоб впоратися з обсягом роботи. Адже просто розмістити 33 000 пелюсток на торті було надзвичайним зусиллям.

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"Родина, друзі та знайомі – всі долучилися. Зазвичай я працюю сам, але цього разу замовлення було настільки великим, що навіть з моїми друзями-кондитерами у нас не вистачало робочої сили. Мені довелося звернутися до матерів і батьків друзів, щоб вони допомогли мені зробити 33 000 пелюсток, розфарбувати їх та зібрати з гілок і квітів", — розповів майстер.

Для пари із Саудівської Аравії створили весільний торт заввишки 3,5 метра Фото: скріншот

Загалом на створення цього неймовірного торта, який зрештою важив колосальні 500 кілограмів, пішло близько 1800 годин роботи. Його представили в Паризькій опері Гарньє на весіллі пари із Саудівської Аравії, яка попросила залишитися анонімною.

Пояснюючи надзвичайну складність свого торта, Марк Суарес розповів, що молодята "хотіли торт, який не був би схожий на торт, а радше на своєрідний пам'ятник, що віддавав би шану події" та яскравому залу, де вона проходила.

Також майстер розповів, що лише близько 0,1% його неймовірного творіння — справжній торт, а решта — це цукрова паста ручної роботи та білий шоколад.

Нагадаємо, що Віталія Бубенчик, кондитерка з Тернополя, похизувалась своїм новим витвором — тортом на 60-річний ювілей для чоловіка. Жінка прикрасила торт свічками, скриншотом із застосунку "Резерв+", де прописана відстрочка до кінця життя, та написом "Нарешті 60".

Також українець Віталій Гілєвич в одній із крамниць міста Маямі, що у США, помітив "Київський торт", на пакованні якого зазначено про місце виробництва та юридичну адресу у Москві.