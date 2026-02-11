"Відстрочка до кінця життя": у мережі обговорюють цікавий подарунок (фото)
Віталія Бубенчик, кондитерка з Тернополя, похизувалась своїм новим витвором — тортом на 60-річний ювілей для чоловіка. У мережі її робота викликала широке обговорення.
Жінка прикрасила торт свічками, скриншотом із застосунку "Резерв+", де прописана відстрочка до кінця життя, та написом "Нарешті 60". Своїм шедевром вона поділилась у TikTok, спровокувавши хвилю жартів. Фокус поцікавився, як відреагували її глядачі.
"Як вам такий подарунок? Який час, такі і жарти. Вишня, шоколад", — зазначила в описі до відео кондитерка.
Цей ролик зібрав десятки тисяч переглядів, коментарів, вподобайок, поширень та інших реакцій.
- "Знаю людину, яка казала мені, ніколи не думав що буду радіти що мені 60 років";
- "Гарний, але це не смішно";
- "Ще 4 роки тому раділи довідці про вакцинацію. Зараз чистому "Резерв+", що в майбутньому придумають?";
"Такі часи, що здорові заздрять хворим";
- "Торт "Потужний"";
- "Завтра вже будеш волати, що воювати треба до перемоги і кордонів 91".
У коментарях авторка зазначила, що це не її ідея, а побажання замовників: "Щиро дякую, то все замовники придумують. Я втілюю у життя".
