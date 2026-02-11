"Відстрочка до кінця життя": у мережі обговорюють цікавий подарунок (фото)

Віталія Бубенчик, кондитерка з Тернополя, похизувалась своїм новим витвором — тортом на 60-річний ювілей для чоловіка. У мережі її робота викликала широке обговорення.

Жінка прикрасила торт свічками, скриншотом із застосунку "Резерв+", де прописана відстрочка до кінця життя, та написом "Нарешті 60". Своїм шедевром вона поділилась у TikTok, спровокувавши хвилю жартів. Фокус поцікавився, як відреагували її глядачі.

"Як вам такий подарунок? Який час, такі і жарти. Вишня, шоколад", — зазначила в описі до відео кондитерка.

Торт з відстрочкою до кінця життя

Цей ролик зібрав десятки тисяч переглядів, коментарів, вподобайок, поширень та інших реакцій.

"Знаю людину, яка казала мені, ніколи не думав що буду радіти що мені 60 років";

"Гарний, але це не смішно";

"Ще 4 роки тому раділи довідці про вакцинацію. Зараз чистому "Резерв+", що в майбутньому придумають?";

Українці обговорюють торт з відстрочкою до кінця життя Фото: TikTok

"Такі часи, що здорові заздрять хворим";

"Торт "Потужний"";

"Завтра вже будеш волати, що воювати треба до перемоги і кордонів 91".

У коментарях авторка зазначила, що це не її ідея, а побажання замовників: "Щиро дякую, то все замовники придумують. Я втілюю у життя".

