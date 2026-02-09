"Бідні ТЦК": ведучу Фроляк, яка заговорила про зрив мобілізації, запитали про чоловіка і сина
Українська журналістка та телеведуча під час інтерв’ю з Андрієм Білецьким зачепила тему мобілізації. Журналістка стала на захист співробітників ТЦК, мовляв, вони стикаються з цькуванням, хоча виконують свої службові обов’язки.
Олена Фроляк, яка публічно заявляла про готовність свого чоловіка піти на фронт, на YouTube-каналі "Факти ICTV" обговорила проблемні питання мобілізації з Андрієм Білецьким — українським бригадним генералом, громадським та політичним діячем. Зокрема, ведуча згадала про заяву Володимира Зеленського, який доручав новому міністрові оборони Михайлові Федорову "розібратися з бусифікацією".
Фроляк про ТЦК
"Ще одна чутлива тема. Президент Зеленський, до речі, чи не вперше озвучив її минулого тижня. Він доручив Федорову врегулювати так звану бусифікацію. Чесно, я від президента Зеленського це вперше почула. Я не збираюся коментувати заяви Зеленського. Ви знаєте, бусифікація не з’явилась на пустому місці. Люди тікають, люди не довіряють, про що ви кажете. Тому що люди, я не знаю, не виконують закон, не оновлюють свої документи. Займаються ухилянством. В принципі ці бідні ТЦК вимушено… Їм діватися нікуди", — прокоментувала Олена.
Що пишуть люди?
Слова телеведучої викликали неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Дехто поцікавився, де зараз син та чоловік самої Фроляк. Зокрема, згадали інтерв’ю 2024 року, де вона зізнавалася, що її чоловік немає відстрочки від мобілізації й піде на фронт, якщо отримає повістку.
"Я б не робила з мобілізації трагедію. Моєму чоловіку 58 років. Може прийти повістка, і він піде. Звісно, говорили. Він сказав: "Олено, я в тому віці й статусі, коли він головний оператор ICTV і його багато людей знає — що я ховатися не буду. І він піде. У нього немає броні. Він багато донатить, дивиться всі відео, дуже сильно розбирається у військовій авіації, бо його тато був військовим льотчиком. Сину 19 років, він студент і ще навчається. Він каже: "Мам, доведеться — піду", — розповіла Олена в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Чи таки долучилися чоловік та син ведучої до війська, наразі невідомо. Публічної інформації про це немає.
Біографія Олени Фроляк
Олена Фроляк — ведуча програми "Факти ICTV". Заслужена журналістка України (2003). Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У 2002, 2007, 2011 та 2012 роках отримала премію в галузі мас-медіа "Телетріумф" як "Найкраща ведуча року".
У 2009 році Віктор Ющенко нагородив Олену Фроляк орденом княгині Ольги III ступеня.
Її чоловік — Сергій Соловйов, головний оператор "ICTV". У подружжя є донька Наталія та син Антон.
