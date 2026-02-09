"Бедные ТЦК": ведущую Фроляк, которая заговорила о срыве мобилизации, спросили о муже и сыне

Украинская журналистка и телеведущая во время интервью с Андреем Билецким затронула тему мобилизации. Журналистка стала на защиту сотрудников ТЦК, мол, они сталкиваются с травлей, хотя выполняют свои служебные обязанности.

Елена Фроляк, которая публично заявляла о готовности своего мужа пойти на фронт, на YouTube-канале "Факты ICTV" обсудила проблемные вопросы мобилизации с Андреем Билецким — украинским бригадным генералом, общественным и политическим деятелем. В частности, ведущая вспомнила о заявлении Владимира Зеленского, который поручал новому министру обороны Михаилу Федорову "разобраться с бусификацией".

Фроляк о ТЦК

"Еще одна чувствительная тема. Президент Зеленский, кстати, едва ли не впервые озвучил ее на прошлой неделе. Он поручил Федорову урегулировать так называемую бусификацию. Честно, я от президента Зеленского это впервые услышала. Я не собираюсь комментировать заявления Зеленского. Вы знаете, бусификация не появилась на пустом месте. Люди убегают, люди не доверяют, о чем вы говорите. Потому что люди, я не знаю, не выполняют закон, не обновляют свои документы. Занимаются уклонением. В принципе эти бедные ТЦК вынужденно… Им деваться некуда", — прокомментировала Елена.

Что пишут люди?

Слова телеведущей вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Люди поинтересовались, где сейчас сын и муж самой Фроляк. В частности, вспомнили интервью 2024 года, где она признавалась, что ее муж не имеет отсрочки от мобилизации и пойдет на фронт, если получит повестку.

Семья Елены Фроляк. Лето 2021 года Фото: Instagram

"Я бы не делала из мобилизации трагедию. Моему мужу 58 лет. Может прийти повестка, и он пойдет. Конечно, говорили. Он сказал: "Лена, я в том возрасте и статусе, когда он главный оператор ICTV и его много людей знает — что я прятаться не буду. И он пойдет. У него нет брони. Он много донатит, смотрит все видео, очень сильно разбирается в военной авиации, потому что его папа был военным летчиком. Сыну 19 лет, он студент и еще учится. Он говорит: "Мам, придется — пойду", — рассказала Елена в интервью Алине Доротюк.

Присоединились ли муж и сын ведущей к армии, пока неизвестно. Публичной информации об этом нет.

Биография Елены Фроляк

Елена Фроляк — ведущая программы "Факты ICTV". Заслуженная журналистка Украины (2003). Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 2002, 2007, 2011 и 2012 годах получила премию в области масс-медиа "Телетриумф" как "Лучшая ведущая года".

В 2009 году Виктор Ющенко наградил Елену Фроляк орденом княгини Ольги III степени.

Ее муж — Сергей Соловьев, главный оператор "ICTV". У супругов есть дочь Наталья и сын Антон.

