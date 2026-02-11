"Отсрочка до конца жизни": в сети обсуждают интересный подарок (фото)

Виталия Бубенчик, кондитер из Тернополя, похвасталась своим новым творением — тортом на 60-летний юбилей для мужчины. В сети ее работа вызвала широкое обсуждение.

Женщина украсила торт свечами, скриншотом из приложения "Резерв+", где прописана отсрочка до конца жизни, и надписью "Наконец-то 60". Своим шедевром она поделилась в TikTok, спровоцировав волну шуток. Фокус поинтересовался, как отреагировали ее зрители.

"Как вам такой подарок? Какое время, такие и шутки. Вишня, шоколад", — отметила в описании к видео кондитерка.

Торт с отсрочкой до конца жизни

Этот ролик собрал десятки тысяч просмотров, комментариев, лайков, распространений и других реакций.

"Знаю человека, который говорил мне, никогда не думал что буду радоваться что мне 60 лет";

"Хороший, но это не смешно";

"Еще 4 года назад радовались справке о вакцинации. Сейчас чистому "Резерв+", что в будущем придумают?";

Украинцы обсуждают торт с отсрочкой до конца жизни Фото: TikTok

"Такие времена, что здоровые завидуют больным";

"Торт "Мощный";

"Завтра уже будешь вопить, что воевать надо до победы и границ 91".

В комментариях автор отметила, что это не ее идея, а пожелания заказчиков: "Спасибо, это все заказчики придумывают. Я воплощаю в жизнь".

