На заправке появился новый миллиардер: игрок случайно сорвал джекпот в размере 1,04 млрд долларов

Лотерея в США сделала ещё одного игрока невероятно богатым. В американском штате Иллинойс мужчина сорвал джекпот в размере 1,04 миллиарда долларов, или примерно 902 миллиона евро.

Счастливые числа и красная девятка в лотерее Powerball принесли владельцу билета самый крупный джекпот в 2026 году, пишет издание Bild.

Как сообщила государственная лотерея, ранее неизвестный победитель приобрел свой счастливый билет на заправке в Квинсе. Джекпот оставался невостребованным на протяжении 43 розыгрышей с мая, но теперь он был выигран во время остановки на заправке.

Теперь победитель может выбрать: получать ли полную сумму, скорректированную с учетом инфляции, в течение примерно 30 лет, или же получить единовременную выплату. Однако в таком случае он получит "всего" 478,2 миллиона долларов (примерно 415 миллионов евро) без учета инфляции.

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Мегавыигрыш в штате Иллинойс стал лишь восьмым по величине в истории лотереи Powerball. В 2022 году был выигран крупнейший на сегодняшний день приз в мире: 2,04 миллиарда долларов. Деньги достались игроку из Калифорнии.

Вероятность выиграть огромную сумму денег составляет, кстати, 1 к 292 201 338.

Известно, что с этого лета лотерея Powerball легальна в Европе только в Великобритании. В остальных странах ЕС Powerball считается нелицензированной, незаконной игрой.

Напомним, что житель штата Калифорния (США) Хуан Сарате продолжил серию побед в лотереях и вновь выиграл главный приз в размере 2 млн долларов. Сам мужчина не раскрывает секретов своих успехов в азартных играх и скромно говорит, что планирует потратить все средства на свою семью.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как мужчина выиграл миллионы благодаря невероятному стечению обстоятельств. Когда мужчина решил принять участие в другом розыгрыше, он купил билет другой лотереи, что сделало его богатым.