На заправці з'явився новий мільярдер: гравець випадково зірвав джекпот у $1,04 млрд

Лотерея у США зробила ще одного гравця неймовірно багатим. В американському штаті Іллінойс чоловік зірвав джекпот, який склав 1,04 мільярда доларів, або приблизно 902 мільйони євро.

Щасливі цифри та червоне число 9 у лотереї Powerball принесли власнику квитка найбільший джекпот у 2026 році, пише видання Bild.

Як повідомила державна лотерея, раніше невідомий переможець придбав свій щасливий квиток на заправці в Квінсі. Джекпот залишався неотриманим протягом 43 розіграшів з травня, але тепер його було розіграно під час зупинки на заправці.

Тепер переможець може обрати, чи отримувати повну суму, скориговану на інфляцію, протягом приблизно 30 років. Або він може обрати одноразову виплату. Однак у такому разі він отримає "лише" 478,2 мільйона доларів (приблизно 415 мільйонів євро) без врахування інфляції.

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Мегавиграш у штаті Іллінойс є лише восьмим за величиною в історії лотереї Powerball. У 2022 році було виграно найбільший на сьогоднішній день приз у світі: 2,04 мільярда доларів. Гроші дісталися гравцеві з Каліфорнії.

Ймовірність виграти величезні гроші становить, до речі, 1 до 292 201 338 випадків.

Відомо, що лотерея Powerball легальна в Європі з цього літа лише у Великій Британії. У решті країн ЄС Powerball вважається неліцензованою, незаконною грою.

Нагадаємо, що мешканець штату Каліфорнія (США) Хуан Сарате продовжив тренд перемог у лотереях і знову зірвав головний приз у $2 млн. Сам чоловік не розкриває успіхів у азартних іграх і скромно каже, що планує витратити всі кошти на свою родину.

Раніше Фокус повідомляв, як чоловік виграв мільйони завдяки неймовірному збігу обставин. Коли чоловік вирішив взяти участь в іншому розіграші, то купив білет іншої лотереї, що зробило його багатим.