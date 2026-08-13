"Мне кажется, что я ослепну": в сети массово жалуются на боль в глазах после солнечного затмения

Прошлой ночью миллионы людей по всему миру наблюдали за зрелищным солнечным затмением.

Однако из-за нехватки очков для наблюдения за солнечным затмением, в частности в Великобритании, не все люди следовали рекомендациям экспертов, которые советовали избегать наблюдения за солнцем без защиты. Пользователи сети начали жаловаться в социальных сетях на невыносимую боль в глазах после наблюдения за солнечным затмением, пишет Daily Mail.

В то же время врачи предупреждают, что повреждения могут оказаться необратимыми.

Десятки видео, опубликованных в TikTok, показывают обеспокоенных пользователей, которые сообщают о проблемах со зрением после того, как они не смогли безопасно наблюдать за затмением.

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"Мои глаза меня убивают. Это ощущение, которого я никогда раньше не испытывал, и мне кажется, что я ослепну", — говорится в одном из постов.

Другой пользователь сообщил, что у него болит голова и зрение стало нечетким.

Люди массово жалуются на боль после солнечного затмения Фото: Скриншот После солнечного затмения у людей возникли проблемы со зрением Фото: Скриншот

Хотя многие люди не хотели пропустить это зрелищное событие 1999 года, рекомендация экспертов была однозначной: ни в коем случае не смотрите на солнце без защиты.

Мохамед Элальфи, консультант-офтальмолог и президент Королевского колледжа офтальмологов, рассказал подробнее об этом предупреждении.

"Прямой взгляд на Солнце во время солнечного затмения может повредить сетчатку, в частности макулу, которая отвечает за остроту центрального зрения. Это происходит потому, что солнечное излучение фокусируется естественной оптикой глаза на очень небольшом участке сетчатки, вызывая фотохимическую реакцию и, при длительном воздействии, термическое повреждение клеток сетчатки", — рассказал специалист.

Количество поисковых запросов в Google по термину "боль в глазах" вечером 12 августа было на 5000 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также количество запросов по ключевому слову "повреждения глаз" увеличилось на 700 процентов каждую неделю после окончания затмения.

Кроме того, социальные сети наполнились тревожными сообщениями от пользователей, которые не знают, не повредили ли они свои глаза навсегда.

Мфазо Хоув, консультант-офтальмолог и основатель Blue Fin Vision, рассказал, что не существует "безопасного количества секунд" для наблюдения за солнцем.

"Симптомы часто появляются не сразу. Они могут развиться через несколько часов после воздействия", — рассказал он.

К ним могут относиться размытое или ухудшенное центральное зрение, серое или темное пятно в центре поля зрения, изменение цветового зрения и повышенная чувствительность к свету.

Некоторые люди с относительно лёгкими формами болезни быстро выздоравливают в течение последующих недель, а полное выздоровление наступает через три–шесть месяцев.

Однако выздоровление от тяжелой солнечной ретинопатии не гарантировано.

"К сожалению, на данный момент не существует лечения, которое могло бы восстановить повреждение сетчатки после его возникновения", — говорит специалист.

По его словам, если зрение размыто или в центре глаза появилось темное пятно, самое главное — больше не смотреть на солнце. Вместо этого вам следует немедленно записаться на осмотр к офтальмологу.

"Не существует экстренного лечения, способного устранить солнечную ретинопатию, но всё же важно поставить диагноз и, что самое главное, исключить другие причины внезапной потери зрения", — заявил Мфазо Хоув.

Напомним, что сотни тысяч туристов съехались в крупнейшие европейские города, чтобы увидеть первое в этом столетии полное солнечное затмение. Резкий "бум" туризма привел к резкому скачку цен на проживание в отелях.

Кроме того, Испания мобилизовала десятки тысяч солдат, полицейских и спасателей накануне полного солнечного затмения в среду, поскольку власти готовились к рекордному скоплению людей, а также к возможным пожарам.