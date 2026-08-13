"Мені здається, що я осліпну": у мережі масово скаржаться на біль в очах після сонячного затемнення

Минулої ночі мільйони людей у світі спостерігали за видовищним сонячним затемненням у світі.

Але через дефіцит окулярів для затемнення, зокрема у Британії, не всі люди дотримувалися порад експертів, які радили уникати спостереження за сонцем без захисту. Користувачі мережі почали скаржитися в соціальних мережах на нестерпний біль в очах після спостереження за сонячним затемненням, пише Daily Mail.

Натомість лікарі попереджають, що пошкодження можуть бути постійними.

Десятки відео, опублікованих у TikTok відео, показують стурбованих юзерів, які повідомляють про проблеми із зором після того, як вони не змогли безпечно спостерігати за затемненням.

"Мої очі вбивають мене. Це відчуття, якого я ніколи раніше не відчував, і мені здається, що я осліпну", — йдеться у водному із дописів.

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Інший користувач сказав, що він відчуває головний біль і розмитий зір.

Люди масово скаржаться на біль після сонячного затемнення Фото: Скріншот Після сонячного затемнення люди зіткнулися з проблемами із зором Фото: Скріншот

Хоча багато людей не хотіли пропустити видовищну подію з 1999 року, порада експертів була чіткою: не дивіться без захисту на сонце за жодних обставин.

Мохамед Елальфі, офтальмолог-консультант і президент Королівського коледжу офтальмологів, розповів більше про це попередження.

"Погляд безпосередньо на Сонце під час сонячного затемнення може пошкодити сітківку, зокрема макулу, яка відповідає за гострий центральний зір. Це відбувається тому, що сонячне випромінювання фокусується природною оптикою ока на дуже малій ділянці сітківки, викликаючи фотохімічну реакцію та, при тривалому впливі, термічне пошкодження клітин сітківки", — розповів фахівець.

Кількість пошукових запитів Google за терміном "болі в очах" 12 серпня ввечері була на 5000 відсотків вищою, аніж за аналогічний період минулого року.

Так само кількість пошуків за запитом "пошкодження очей" зросла на 700 відсотків щотижня після закінчення затемнення.

Крім того, соціальні мережі наповнилися стурбованими дописами від користувачів, які не знають, чи пошкодили вони свої очі назавжди.

Мфазо Хоув, консультант-офтальмолог і засновник Blue Fin Vision, розповів, що не існує "безпечної кількості секунд" для спостереження за сонцем.

"Симптоми часто не з’являються одразу. Вони можуть розвиватися через кілька годин після впливу", — розповів він.

Вони можуть включати розмитий або знижений центральний зір, сіру або темну пляму в центрі зору, змінений кольоровий зір та підвищену чутливість.до світла.

Деякі люди з відносно легкими випадками швидко одужують протягом наступних тижнів, а суттєве одужання настає через три-шість місяців.

Але одужання від важкої сонячної ретинопатії не гарантоване.

"На жаль, наразі не існує лікування, яке б могло відновити пошкодження сітківки після його виникнення", — каже фахівець.

За його словами, якщо зір розмитий або темна пляма по центрі оку, найважливіше — більше не дивитися на сонце. Натомість, вам слід негайно домовитися про огляд зору в офтальмолога.

"Не існує екстреного лікування, яке може скасувати сонячну ретинопатію, але все ж важливо встановити діагноз і, що найважливіше, виключити інші причини раптової втрати зору", — заявив Мфазо Хоув.

Нагадаємо, що сотні тисяч туристів з'їжджалися до ключових європейських міст, аби побачити перше у цьому столітті повне сонячне затемнення. Різкий "бум" туризму спричинив сильний стрибок цін на проживання у готелях.

Також Іспанія мобілізовувала десятки тисяч солдатів, поліцейських та рятувальників напередодні повного сонячного затемнення в середу, оскільки влада готувалася до рекордного скупчення людей, а також ймовірних пожеж.