Стероиды и много пива: инфлюенсер устроил шокирующий эксперимент на соревнованиях по бодибилдингу

Питер Моссфилд — блогер из Instagram под ником BoozeBagFitness — совершил свой необычный дебют в бодибилдинге. Мужчина решил принять участие в соревнованиях, несмотря на то, что много пьёт и никогда не тренируется.

Мужчина, который стал популярным в сети благодаря своему необычному эксперименту в области бодибилдинга. Он решил принять участие в соревнованиях, употребляя пиво и стероиды и даже не заходя в спортзал. В результате Питер Моссфилд занял последнее место в турнире после того, как выпил и пропустил финал, пишет издание Daily Star.

Блогер впервые принял участие в соревнованиях NPC East Coast Mecca Classic, которые проходили в Нью-Йорке 8 августа. Он появился на утреннем предварительном отборе в открытом соревновании Men's Classic Physique в классе B, но позже исчез перед вечерним выступлением.

Моссфилд говорит, что использовал это время, чтобы выпить пива.

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По словам Моссфилда, в течение предыдущих четырёх недель подготовки к соревнованиям он выпивал в среднем не менее 12 напитков в день.

"Я как будто потерял ощущение времени", — признался он.

Питер Моссфилд Фото: Скриншот

Но соревнования были жесткими, и он занял восьмое место в своем дебютном выступлении по бодибилдингу.

Моссфилд предположил, что он занял последнее место, потому что не побрился. Именно этот фактор мог помешать его выступлению.

"Я не ожидал, что меня так строго дисквалифицируют", — сказал Моссфилд.

Несмотря на то, что он занял последнее место и полностью пропустил финал, блогер всё равно хвалил себя после выступления.

До этого он снимал вирусные видео, совершая экстремальные поступки. На этот раз он утверждал, что принимает стероиды, не ходит в спортзал и запивает всё огромным количеством алкоголя.

В то же время эксперты в области фитнеса и здоровья осуждают его трюк. Но сам блогер утверждает, что следующим этапом станет переход к "естественному" способу. Его цель — выяснить, сможет ли он сохранить мышцы, набранные во время приема препаратов, улучшающих физическую форму, занявшись силовыми тренировками.

"Я с нетерпением жду возможности начать заниматься тяжелой атлетикой", — сказал Моссфилд.

Ранее в рамках рекламной акции в социальных сетях Моссфилд в прошлом году выиграл 40 000 долларов после того, как намеренно развил у себя алкогольную зависимость, а затем резко бросил пить.

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