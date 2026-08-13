Стероїди та багато пива: інфлюенсер влаштував шокуючий експеримент на змаганнях з бодибілдингу

Пітер Моссфілд — блогер з Instagram під ніком BoozeBagFitness здійснив свій дивний дебют у бодибілдингу. Чоловік вирішив піти на змагання попри те, що багато п'є та ніколи не тренується.

Чоловік, який став популярним у мережі, бо провів дивний експеримент з бодибілдингу. Він вирішив взяти у часть у змаганнях, вживаючи пиво та стероїди і навіть не ступаючи ногою в спортзал. У результаті Пітер Моссфілд зайняв останнє місце у турнірі після того, як випив і пропустив фінал, пише видання Daily Star.

Блогер вперше взяв участь у змаганнях NPC East Coast Mecca Classic, що проходили у Нью-Йорку 8 серпня. Він з'явився на ранкове попереднє суддівство у відкритому змаганні Men's Classic Physique у класі B, але пізніше зник перед вечірнім виступом.

Моссфілд каже, що використав цей час, щоб випити пива.

Відео дня

За словами Моссфілда, протягом попередніх чотирьох тижнів підготовки до змагань він випивав в середньому не менше 12 напоїв на день.

"Я ніби втратив відчуття часу", — зізнався він.

Пітер Моссфілд Фото: Скріншот

Але змагання були жорсткими, і він фінішував восьмим у своєму дебюті з бодибілдингу.

Моссфілд припустив, що він посів останнє місце, бо не поголився. Саме цей фактор міг зашкодити його виступу.

"Я не очікував, що мене так жорстко дискваліфікують", — сказав Моссфілд.

Незважаючи на те що він посів останнє місце, і повністю пропустив фінал. Блогер все одно вихваляв себе після виступу.

До того він знімав вірусні відео, роблячи екстремальні речі. Цього разу він стверджував, що вживає стероїди, не ходить до спортзалу та запиває все величезною кількістю алкоголю.

Натомість експерти з фітнесу та здоров'я засуджують його трюк. Але сам блогер стверджує, що наступним етапом буде перехід до "природного" способу. Його мета — визначити, чи зможе він зберегти м’язи, які набрав під час вживання препаратів, що покращують фізичну форму, взявшись за силові тренування.

"Я з нетерпінням чекаю можливості почати займатися важкою атлетикою", — сказав Моссфілд.

Раніше в рамках акційного трюку в соціальних мережах Моссфілд минулого року виграв 40 000 доларів після того, як навмисно розвинув залежність від алкоголю та різко кинув це робити.

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