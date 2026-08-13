Выдвинула одно странное условие: богатая дама профинансировала целый сериал ради роли и сцен

Китаянку обвиняют в том, что она профинансировала короткометражный драматический сериал только для того, чтобы сняться в нём и поцеловаться с молодым актёром более 60 раз.

Чжун Юйфэй — молодой китайский актёр — недавно рассказал в социальных сетях о странной ситуации, с которой он столкнулся на съёмочной площадке. 23-летнего актёра на съёмках постоянно преследовала его коллега по сериалу, которая, как оказалось, была единственным инвестором проекта, пишет Oddity Central.

Стало известно, что состоятельная женщина выдвинула два основных условия для финансирования 50-серийного короткометражного сериала: она должна была сыграть главную женскую роль и сама решала судьбу сценария. Это давало ей полную свободу действий в производстве, какими бы абсурдными ни были её решения.

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Сценарий, который она одобрила, содержал более шестидесяти сцен поцелуев, и сколько бы раз ни пытались режиссёр и другие члены съёмочной группы объяснить ей, что они рискуют нарушить ритм сюжета, она никогда не слушала.

Чжун Юйфэй на съемках Фото: Скриншот

23-летний Чжун Юйфэй, которого выбрали на главную мужскую роль в драматическом сериале, рассказал, что был шокирован, когда почувствовал открытый поцелуй своей коллеги по съемочной площадке во время их первой из многих романтических сцен. Он попытался отстраниться, но она схватила его за затылок одной рукой и не отпускала.

Молодой актёр, который до этого сыграл лишь несколько второстепенных ролей в короткометражных сериалах, чувствовал, что этот сериал может стать для него большим прорывом, поэтому не возражал, несмотря на постоянные преследования. Он утверждает, что остальные люди на съёмочной площадке просто игнорировали то, что происходило у них на глазах.

Кинопродюсер Мэн Синь рассказал, что из-за чрезвычайно большого количества сцен с поцелуями платформа, на которой должен был транслироваться сериал, отклонила проект, поскольку эти сцены были слишком откровенными.

После скандала продюсер Мэн Синь заявил, что у него и его команды практически не было права голоса, и что все решения принимала главная актриса и единственный инвестор.

Эти разоблачения стали вирусными в китайских социальных сетях, вызвав бурную дискуссию о преследованиях, которым подвергаются молодые актёры на съёмочной площадке.

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