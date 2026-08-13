Поставила єдину дивну умову: багатійка профінансувала цілий серіал заради ролі і сцен

Китаянку звинувачують у фінансуванні короткометражного драматичного серіалу лише для того, щоб вона могла знятися в ньому та поцілуватися з молодим актором понад 60 разів.

Чжун Юйфей — молодий китайський актор нещодавно розповів у соціальних мережах про дивну ситуацію, яку він пережив на знімальному майданчику. 23-річного актора постійно переслідувала на зйомках його колега з серіалу, яка, як виявилося, була єдиним інвестором проєкту, пише Oddity Central.

Стало відомо, що заможна жінка поставила дві головні умови для фінансування 50-серійного короткометражного серіалу: вона мала грати головну жіночу роль, і вирішувала долю сценарію. Це давало їй повну свободу дій у виробництві, якими б абсурдними не були її рішення.

Сценарій, який вона схвалила, містив понад шістдесят сцен поцілунків, і скільки б разів режисер та інші члени знімальної групи не намагалися сказати їй, що вони ризикують порушити ритм сюжету, вона ніколи не слухала.

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Чжун Юйфей на зйомках Фото: Скріншот

23-річний Чжун Юйфей, якого обрали на головну чоловічу роль у драматичному серіалі, розповів, що був шокований, коли відчув відкритий поцілунок своєї колеги по знімальному майданчику під час їхньої першої з багатьох романтичних сцен. Він спробував відступити, але вона схопила його за потилицю однією рукою і не відпускала.

Молодий актор, який до цього грав лише кілька другорядних ролей у коротких серіалах, відчував, що цей серіал може стати його великим проривом, тому не заперечував, незважаючи на постійні переслідування. Він стверджує, що інші люди на знімальному майданчику просто ігнорували те, що відбувалося у них на очах.

Кінопродюсер Мен Сін розповів, що через надзвичайно велику кількість сцен з поцілунками платформа, де мав транслюватися серіал, відхилила проєкт, оскільки вони були занадто відвертими.

Після скандалу продюсер Мен Сін заявив, що він та його команда майже не мали права голосу, і що всі рішення приймала головна акторка та єдиний інвестор.

Ці викриття стали вірусними в китайських соціальних мережах, викликавши гарячу дискусію щодо переслідувань, яким піддаються молоді актори на знімальному майданчику.

Нагадаємо, що все більше заможних людей обирають так звані ін'єкції "трупного жиру", щоб покращити свій фізичний вигляд.

Також росіянка, яка звернулася за медичною допомогою після сеансу акупунктури, була шокована, бо лікарі знайшли у її нозі 10 зламаних голок.