Краса від $5 до $100 тисяч: моторошні косметологічні ін'єкції стали новим трендом серед багатіїв

Все більше заможних людей обирають так звані ін'єкції "трупного жиру", щоб покращити свій фізичний вигляд.

Ін'єкції "алотрансплантатної жирової матриці" доступні вже понад десять років. Вони були розроблені банком тканин MTF Biologics, а пізніше з'явилися під новою назвою бренду Renuva. Також на ринку з'явилися схожі засоби, зокрема, Ozempic та Monjaro. Саме вони користуються шаленою популярністю серед заможних людей, пише Oddity Central.

Ін'єкції "трупного жиру": що це таке і для чого їх використовують

Ці уколи краси використовують для збільшення об'єму щік, виправлення целюлітних ямок та інших фізичних недоліків. Крім того, засоби мають додаткову перевагу — миттєвого сприйняття організмом людини, що усуває ризик відторгнення.

Але сьогодні продукт, що схожий на бренд Renuva, викликає ажіотаж у американській індустрії косметичних процедур. AlloClae, продукт, розроблений компанією Tiger Aesthetics, складається з донорського жиру, який проходить процес стерилізації, очищення і видалення живих клітин. Зокрема, ДНК та інших компонентів, які можуть спричинити відторгнення. Структура цього засобу, багата на колаген, білки і служить опорою для організму реципієнта, аби створювати нові тканини.

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Препарат AlloClae також існує вже кілька років на ринку, але його популярність серед тих, хто може собі його дозволити, різко зросла з появою препаратів GLP-1, таких як Ozempic та Monjaro. Хоча вони виявилися ефективними для людей, які прагнуть схуднути. Але ці косметичні уколи допомогли виправити недосконалі груди, стегна або сідниці. Саме тому вони почали користуватися шаленим попитом у косметологічні індустрії.

"Люди, які приймають Ozempic або дотримуються інтенсивної дієти, дуже худі та не мають достатньо жиру для пересадки. Вони хочуть, щоб їхні ноги та живіт були худими, але водночас хочуть, щоб їхні груди були повнішими", — сказала The Guardian доктор Мелісса Дофт, пластичний хірург з Нью-Йорка.

Також ці препарати допомагають повернути форми тіла, що були втрачені під час дієти чи тренування.

"Багато пацієнтів, які звертаються до нас для збільшення грудей та міні-BBL (бразильської підтяжки сідниць, — ред.) за допомогою AlloClae, — це люди, які втратили багато жиру, можливо, в тих місцях, де вони не хотіли його втрачати, завдяки використанню Ozempic та супутніх препаратів", — нещодавно розповів пластичний хірург Даррен Сміт газеті New York Post.

Фізичні недоліки можна виправити за допомогою звичайних філерів на основі гіалуронової кислоти, але вони можуть спричинити такі проблеми, як набряклість та проблеми з лімфатичною системою, тому для людей, які можуть собі це дозволити, такі процедури, як AlloClae та Renuva, є набагато кращим варіантом. Є лише одна незначна проблема — джерело жиру.

Уколи краси

У мережі ці косметологічні методи прозвали ""ін'єкціями трупного жиру" з очевидних причин — оброблений жир надходить від померлих донорів органів і є цілком законним для використання в США. Але як би дивно це не звучало для багатьох людей. Для заможних людей, які прагнуть покращити свою зовнішність, це не проблема.

"Я думала, що всі будуть налякані цим, але менше людей, ніж можна було б подумати, взагалі переймаються цим", — підтвердила докторка Хайде Гірманд, пластична хірургиня з Нью-Йорка, додавши, що більшість людей дбає лише про зручність процедури. Ці ін’єкції практично не потребують анестезії чи періоду відновлення.

Етичні наслідки використання жиру донорських органів для комерційних косметичних процедур були предметом багатьох дискусій, але досі вони нічого не змінили. Натомість їх попит росте, незважаючи на вартість від 5000 до 45 000 доларів (за деякими даними, навіть 100 000 доларів).

Нагадаємо, що росіянка, яка звернулася за медичною допомогою після сеансу акупунктури, була шокована, бо лікарі знайшли у її нозі 10 зламаних голок.

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