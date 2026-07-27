Красота от 5 до 100 тысяч долларов: жуткие косметологические инъекции стали новым трендом среди богачей

Все больше состоятельных людей выбирают так называемые инъекции "трупного жира", чтобы улучшить свою внешность.

Инъекции "алотрансплантатной жировой матрицы" доступны уже более десяти лет. Они были разработаны банком тканей MTF Biologics, а позже появились под новым брендом Renuva. Также на рынке появились похожие препараты, в частности, Ozempic и Monjaro. Именно они пользуются огромной популярностью среди состоятельных людей, пишет Oddity Central.

Инъекции "трупного жира": что это такое и для чего их используют

Эти "уколы красоты" используются для увеличения объёма щёк, устранения целлюлитных ямочек и других физических недостатков. Кроме того, эти средства обладают дополнительным преимуществом — они мгновенно усваиваются организмом человека, что исключает риск отторжения.

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Но сегодня продукт, похожий на бренд Renuva, вызывает ажиотаж в американской индустрии косметических процедур. AlloClae, продукт, разработанный компанией Tiger Aesthetics, состоит из донорского жира, который проходит процесс стерилизации, очистки и удаления живых клеток. В частности, ДНК и других компонентов, которые могут вызвать отторжение. Структура этого средства, богатая коллагеном и белками, служит опорой для организма реципиента, позволяя ему создавать новые ткани.

Препарат AlloClae также существует на рынке уже несколько лет, но его популярность среди тех, кто может себе его позволить, резко возросла с появлением препаратов GLP-1, таких как Ozempic и Monjaro. Хотя они оказались эффективными для людей, стремящихся похудеть. Но эти косметические уколы помогли исправить несовершенства груди, бедер или ягодиц. Именно поэтому они стали пользоваться бешеным спросом в косметологической индустрии.

"Люди, которые принимают Ozempic или соблюдают интенсивную диету, очень худые и у них недостаточно жира для пересадки. Они хотят, чтобы их ноги и живот были худыми, но в то же время хотят, чтобы их грудь была более пышной", — сказала The Guardian доктор Мелисса Дофт, пластический хирург из Нью-Йорка.

Кроме того, эти препараты помогают вернуть фигуру, утраченную во время диеты или тренировок.

"Многие пациенты, обращающиеся к нам для увеличения груди и мини-BBL (бразильской подтяжки ягодиц, — ред.) с помощью AlloClae, — это люди, которые потеряли много жира, возможно, в тех местах, где они не хотели его терять, благодаря применению Ozempic и сопутствующих препаратов", — недавно рассказал пластический хирург Даррен Смит газете New York Post.

Физические недостатки можно исправить с помощью обычных филлеров на основе гиалуроновой кислоты, но они могут вызвать такие проблемы, как отечность и нарушения в работе лимфатической системы, поэтому для людей, которые могут себе это позволить, такие процедуры, как AlloClae и Renuva, являются гораздо лучшим вариантом. Есть только одна незначительная проблема — источник жира.

Уколы красоты

В сети эти косметологические методы прозвали "инъекциями трупного жира" по очевидным причинам — обработанный жир поступает от умерших доноров органов и является вполне законным для использования в США. Но как бы странно это ни звучало для многих людей. Для состоятельных людей, стремящихся улучшить свою внешность, это не проблема.

"Я думала, что все будут напуганы этим, но меньше людей, чем можно было бы подумать, вообще беспокоятся об этом", — подтвердила доктор Хайде Гирманд, пластический хирург из Нью-Йорка, добавив, что большинство людей заботится лишь об удобстве процедуры. Эти инъекции практически не требуют анестезии или периода восстановления.

Этические последствия использования жира донорских органов для коммерческих косметических процедур были предметом многочисленных дискуссий, но до сих пор они ничего не изменили. Зато спрос на них растет, несмотря на стоимость от 5000 до 45 000 долларов (по некоторым данным, даже 100 000 долларов).

Напомним, что россиянка, обратившаяся за медицинской помощью после сеанса акупунктуры, была в шоке, поскольку врачи обнаружили в её ноге 10 сломанных игл.

Кроме того, эксцентричный биохакер Брайан Джонсон утверждает, что создал "копию себя" в детском возрасте, чтобы иметь возможность извлекать из "клона" органы и тестировать новые методы лечения.

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