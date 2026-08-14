Скейтбордист выполнил невероятный трюк на фоне солнечного затмения: видео стало вирусным

Дэнни Леон, олимпийский скейтбордист, выполнил идеальный прыжок во время солнечного затмения. Видео за считанные часы стало вирусным.

Испанский спортсмен покорил интернет этим трюком на фоне полного солнечного затмения. Дэнни Леон поделился этими кадрами в социальных сетях, назвав этот трюк самым запоминающимся в своей карьере, сообщает издание NDTV.

Испанский скейтбордист выполнил невероятный трюк

Видео сразу стало вирусным, набрав более 55 миллионов просмотров всего за 11 часов. На момент публикации новости его пост набрал более 12 миллионов лайков и более 100 тысяч комментариев.

12 августа вечером миллионы людей в странах Западной Европы вышли на улицы, чтобы понаблюдать за первым за более чем столетие полным солнечным затмением в Испании. Но 31-летний профессиональный скейтбордист решил отметить это событие по-своему, выполнив впечатляющий прыжок именно в тот момент, когда Луна прошла перед Солнцем.

Відео дня

Сам Денни Леон, который дважды представлял Испанию на Олимпийских играх в Токио-2020 и Париже-2024.

Напомним, что прошлой ночью миллионы людей по всему миру наблюдали за зрелищным солнечным затмением.

Однако из-за нехватки очков для наблюдения за солнечным затмением, в частности в Великобритании, не все люди следовали рекомендациям экспертов, которые советовали избегать наблюдения за солнцем без защиты. Пользователи сети начали жаловаться в социальных сетях на невыносимую боль в глазах после наблюдения за солнечным затмением.

Кроме того, Испания мобилизовала десятки тысяч солдат, полицейских и спасателей накануне полного солнечного затмения в среду, поскольку власти готовились к рекордному скоплению людей, а также к возможным пожарам.