Скейтбордист виконав неймовірний трюк на фоні сонячного затемнення: відео стало вірусним

Денні Леон, олімпійський скейтбордист, здійснив ідеальний стрибок під час сонячного затемнення. Відео за лічені години стало вірусним.

Іспанський спортсмен підкорив мережу цим трюком на фоні повного сонячного затемнення. Денні Леон поділився цими кадрами в соціальних мережах, назвавши цей крок найпам'ятнішим трюком у своїй кар'єрі, повідомляє видання NDTV.

Іспанський скейтбордист виконав неймовірний трюк

Відео відразу стало вірусним, зібравши понад 55 мільйонів переглядів усього за 11 годин. На момент публікації новини його пост зібрав понад 12 мільйонів вподобань та понад 100 тисяч коментарів.

12 серпня, ввечері, мільйони людей у країнах Західної Європи виходили на вулиці, аби спостерігати перше за понад століття повне сонячне затемнення в Іспанії. Але 31-річний професійний скейтбордист вирішив відзначити цю подію у свій спосіб, виконавши вражаючий стрибок саме в той момент, коли Місяць пройшов перед Сонцем.

Відео дня

Сам Денні Леон, який двічі представляв Іспанію на Олімпійських іграх у Токіо-2020 та Парижі-2024.

Нагадаємо, що минулої ночі мільйони людей у світі спостерігали за видовищним сонячним затемненням у світі.

Але через дефіцит окулярів для затемнення, зокрема у Британії, не всі люди дотримувалися порад експертів, які радили уникати спостереження за сонцем без захисту. Користувачі мережі почали скаржитися в соціальних мережах на нестерпний біль в очах після спостереження за сонячним затемненням.

Також Іспанія мобілізовувала десятки тисяч солдатів, поліцейських та рятувальників напередодні повного сонячного затемнення в середу, оскільки влада готувалася до рекордного скупчення людей, а також ймовірних пожеж.