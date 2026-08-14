Наставник Путина призвал расселять Москву и Санкт-Петербург: в чем причина

С таким предложением выступил философ Александр Дугин, автор концепций "русского мира" и "наставник" российского диктатора Владимира Путина, как его называют СМИ. Он считает, что мегаполисов вроде Москвы "не будет".

Александр Дугин, которых находится под санкциями ЕС, США, Канады и других стран, убежден, что война с коллективным Западом "не просто вероятна, а почти неизбежна", а ее превращение в ядерную "весьма вероятно", потому готовится надо заранее, цитирует его издание The Moscow Times.

"Российские мегаполисы, в которых сосредоточена вся жизнь, вся промышленность, вся экономика, становятся лакомой целью для точечных ударов. Поэтому нужно немедленное и массовое расселение городов, особенно мегаполисов", — считает Дугин.

Он уверен, что люди, у которых есть собственная земля, "рожают несравнимо больше детей, чем в городах".

Відео дня

"Не будет никаких крупных городов: ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни Екатеринбурга, — прогнозирует Дугин. — Люди поедут на землю спокойно жить. А высокоэтажные строения можно отдать под фермы, например, для майнинга биткоинов. Там пусть живут компьютеры, пусть живут роботы".

Александр Дугин известен не только своей "концепцией русского мира", с 2012 года он регулярно призывал к вторжению в Украину и отрицал ее существование, как государства. После начала полномасштабной войны, отметился своими заявления о России, как "наследнице Византии". Также призывал относиться к работникам силовых структур (МВД, ФСБ, Росгвардии) как к "посланцам Бога", и утверждал, что за россиянами следят разработанные на Западе бытовые приборы, включая кофемолки и розетки.

А после ударов ракетами "Орешник" по Украине призывал всех срочно "креститься" из-за скорого конца света.

В марте 2026 года Дугин призывал усилить контроль государства за людьми, а самих людей — принять свои страдания как неизбежные.

"Мы, русские, всегда страдали в истории. Такова наша судьба. Мы великий народ, и если с кем-то обошлись несправедливо, это лишь во смирение и в славу", — сообщил Дугин.

В июле 64-летний философ предлагал мобилизовать на фронт москвичей, ведущих спокойную жизнь на Патриарших прудах, и сравнивал их с "тыловыми муравьями".

"Тыловые муравьи будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс", — пообещал Дугин.

Россия ведет "священную народную войну" с Западом, которая может "закончиться концом человечества", также утверждал Дугин.

Напомним, когда в 2022 году погибла дочь Дугина, то западные СМИ отмечали, что ее автомобиль могли взорвать российские спецслужбы.

А еще недавно Александр Дугин предлагал выдавать россиянам интернет только за хорошее поведение.