Наставник Путіна закликав розселити Москву та Санкт-Петербург: у чому причина

З такою пропозицією виступив філософ Олександр Дугін, автор концепцій "русского мира" та "наставник" російського диктатора Володимира Путіна, як його називають ЗМІ. Він вважає, що мегаполісів на кшталт Москви "не буде".

Олександр Дугін, який перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та інших країн, переконаний, що війна з колективним Заходом "не просто ймовірна, а майже неминуча", а її переростання в ядерну "дуже ймовірне", тому готуватися треба заздалегідь, цитує його видання The Moscow Times.

"Російські мегаполіси, в яких зосереджено все життя, всю промисловість, всю економіку, стають привабливою ціллю для точкових ударів. Тому потрібно негайно розпочати масове розселення міст, особливо мегаполісів", — вважає Дугін.

Він переконаний, що люди, які мають власну землю, "народжують незрівнянно більше дітей, ніж у містах".

Відео дня

"Не буде жодних великих міст: ані Москви, ані Санкт-Петербурга, ані Єкатеринбурга, — прогнозує Дугін. — Люди поїдуть у сільську місцевість, щоб спокійно жити. А багатоповерхові будівлі можна віддати під ферми, наприклад, для майнінгу біткойнів. Нехай там живуть комп'ютери, нехай живуть роботи".

Олександр Дугін відомий не лише своєю "концепцією російського світу"; з 2012 року він регулярно закликав до вторгнення в Україну та заперечував її існування як держави. Після початку повномасштабної війни він відзначився своїми заявами про Росію як "спадкоємицю Візантії". Також закликав ставитися до працівників силових структур (МВС, ФСБ, Росгвардії) як до "посланців Бога", і стверджував, що за росіянами стежать розроблені на Заході побутові прилади, включаючи кавомолки та розетки.

А після ракетних ударів "Орешником" закликав усіх в Україні терміново "хреститися" через швидкий кінець світу.

У березні 2026 року Дугін закликав посилити державний контроль над людьми, а самих людей — сприймати свої страждання як неминучі.

"Ми, росіяни, завжди страждали в історії. Така наша доля. Ми — великий народ, і якщо з кимось повелися несправедливо, то це лише на користь смирення та слави", — заявив Дугін.

У липні 64-річний філософ пропонував мобілізувати на фронт москвичів, які ведуть спокійне життя на Патріарших ставках, і порівнював їх із "тиловими мурахами".

"Тилові мурахи будуть мобілізовані тоді, коли вичерпається основний ресурс", — пообіцяв Дугін.

Росія веде "священну народну війну" із Заходом, яка може "закінчитися кінцем людства", — також стверджував Дугін.

Нагадаємо, що коли у 2022 році загинула дочка Дугіна, західні ЗМІ зазначали, що її автомобіль могли підірвати російські спецслужби.

А ще нещодавно Олександр Дугін пропонував надавати росіянам доступ до інтернету лише за умови хорошої поведінки.