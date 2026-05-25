"Надо заслужить": Дугин предлагает выдавать интернет только "послушным" россиянам

Российский философ и идеолог рашизма Александр Дугин, который оправдывает войну РФ с Украиной и поддерживает диктаторский режим Владимира Путина внутри страны, предложил выдавать мобильный интернет россиянам, например, за хорошее поведение.

Такую идею он высказал в интервью, которое дал российской журналистке Ксении Собчак.

По мнению философа россиянам надо учиться пользоваться интернетом.

"Интернет можно выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо учиться пользоваться, к интернету надо вырасти, его надо заслужить. А вот почему я заметил, что только начали глушить Telegram, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче или в городе", — говорит Дугин.

Тотальные блокировки социальных сетей и интернета в России Дугин оправдывает, потому что якобы теперь россияне больше начнут разговаривать друг с другом, встречаясь на улице, а не в чатах.

Відео дня

"Мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Мы уже переписывались не по чату в своем собственном доме с двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, переходя в виртуальный мир, мы теряем себя. И, возможно, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, возможно, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе замечательных, замечательных", — восхваляет тотальную блокировку коммуникаций в России Дугин.

Блокировка мобильного интернета и соцсетей в России: что известно

Напомним, что в начале мая в российских городах после атак украинских дронов начали массово отключать интернет. В частности, 5 мая в Москве и Санкт-Петербурге возникли перебои в работе мобильного интернета. О проблемах также сообщают жители Подмосковья и других регионов России. Операторы мобильной связи уже начали рассылать соответствующие сообщения абонентам. В них предупреждают о возможных перебоях связи.

В сентябре 2025 года глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала интернет "недружественной" для России сетью. По ее словам, связь с "глобальной паутиной" делает ресурсы государственных органов уязвимыми к кибератакам.

Также после блокировки Telegram РФ оказалась на предпоследнем месте в рейтинге свободы интернета.

Кроме того, в России общественная реакция на усиление интернет-ограничений в России, в частности в отношении мессенджера Telegram, заставляет Кремль переосмыслить свою инициативу на фоне опасений, что эти репрессии вредят поддержке Владимира Путина, сообщает Bloomberg 14 апреля.