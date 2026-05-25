"Треба заслужити": Дугін пропонує видавати інтернет лише "слухняним" росіянам

Російський філософ та ідеолог рашизму Олександр Дугін, який виправдовує війну РФ з Україною та підтримує диктаторський режим Володимира Путіна всередині країни, запропонував видавати мобільний інтернет росіянам, наприклад, за хорошу поведінку.

Таку ідею він висловив в інтерв'ю, яке дав російській журналістці Ксенії Собчак.

На думку філософа росіянам треба вчитися користуватися інтернетом.

"Інтернет можна видавати порційно за хорошу поведінку, наприклад. Тобто інтернетом треба вчитися користуватися, до інтернету треба зрости, його треба заслужити. А ось чому я помітив, що щойно почали глушити Telegram, люди вже ходять і щось кричать, хтось уже свистить на дачі чи у місті", — каже Дугін.

Тотальні блокування соціальних мереж та інтернету в Росії Дугін виправдовує, бо начебто тепер росіяни більше почнуть розмовляти один з одним, зустрічаючись на вулиці, а не в чатах.

"Мені це нагадало нормальне життя, коли люди жили. Вони жили надворі, жили один з одним, спілкуванням. Ми вже переписувалися не по чату у своєму власному будинку з двох різних кінців, а просто зустрічалися та обговорювали важливі проблеми. Просто ми зовсім поступово, переходячи у віртуальний світ, ми втрачаємо себе. І, можливо, щоб не відмовлятися повністю і відразу різко, можливо, ми справді, поки погода хороша стоїть, з весни до осені, ми якось поживемо таким повним справжнім життям. Скільки кафе чудових, чудових", — вихваляє тотальне блокування комунікацій в Росії Дугін.

Блокування мобільного інтернету та соцмереж у Росії: що відомо

Нагадаємо, що на початку травня у російських містах після атак українських дронів почали масово відключати інтернет. Зокрема, 5 травня у Москві та Санкт-Петербурзі виникли перебої в роботі мобільного інтернету. Про проблеми також повідомляють жителі Підмосков’я та інших регіонів Росії. Оператори мобільного зв’язку вже почали розсилати відповідні повідомлення абонентам. У них попереджають про можливі перебої зв’язку.

У вересні 2025 року голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова назвала інтернет "недружньою" для Росії мережею. За її словами, зв'язок із "глобальною павутиною" робить ресурси державних органів уразливими до кібератак.

Також після блокування Telegram РФ опинилася на передостанньому місці в рейтингу свободи інтернету.

Крім того, у Росії громадська реакція на посилення інтернет-обмежень у Росії, зокрема щодо месенджера Telegram, змушує Кремль переосмислити свою ініціативу на тлі побоювань, що ці репресії шкодять підтримці Володимира Путіна, повідомляє Bloomberg 14 квітня.