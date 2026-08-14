На 17 лет старше и на 15 лет младше: украинская блогерша откровенно рассказала о своих романах

Украинская блогерша Таня Люмьер рассказала о своих отношениях с мужчинами, один из которых был на 17 лет старше, а другой — на 15 лет моложе. Ее пост вызвал активное обсуждение в соцсети.

По мнению женщины, главное в отношениях пары с большой разницей в возрасте — это зрелость партнеров и готовность работать над своими отношениями, написала она на своей странице в Instagram.

"В своей жизни я была в отношениях с мужчиной, который был на 17 лет старше меня, и с мужчиной, который был на 15 лет моложе. Дело вовсе не в возрасте. А в уровне зрелости, готовности брать на себя ответственность, развиваться в отношениях, умении решать конфликты и выбирать друг друга несмотря ни на что", — написала женщина

Блогерша считает, что секрет счастливых отношений зависит не только от самой пары, но и от окружающих их людей. Ведь на отношения довольно сильно влияют как партнеры, так и общественные представления.

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Блогерша рассказала об отношениях с мужчинами, которые старше ее на 17 лет и младше на 15 лет Фото: Скриншот

"Отношения строят не только две души — их строят ещё два разума, две семьи и всё общество, которое очень хорошо знает, кому можно быть старше, а кому нет", — пишет женщина.

Женщина призналась, что в её рассказе нет однозначного вывода.

Блогерша рассказала об отношениях со старшим и младшим мужчинами Фото: Скриншот

"Я написала всё, к чему пришла. Здесь больше вопросов, чем ответов. Без прикрас и без финального „и все жили долго и счастливо“, — говорится в публикации женщины.

Её пост вызвал бурное обсуждение в соцсети. Многие пользователи начали делиться собственными историями о отношениях, в которых женщина старше мужчины.

В частности, одна женщина рассказала, что её муж моложе её на 20 лет. Они вместе уже 11 лет, но им пришлось столкнуться с сопротивлением со стороны родственников и общества. Кроме того, она переживала из-за мнения знакомых и испытывала собственные страхи, связанные со старением.

"Мой муж моложе меня на 20 лет. И мы уже 11 лет вместе. Да, у нас было много трудностей и испытаний — и со стороны родных, и со стороны общества. Были и тяжелые времена, когда мы были на грани развода. Но сейчас мы вышли на совершенно другой, более глубокий уровень отношений", — написала другая пользовательница сети.

Другая пользовательница в комментариях к посту блогерши рассказала о 25 годах совместной жизни с мужем, который младше её на 10 лет.

"Мы прожили прекрасные 25 лет. От меня отвернулись все мои друзья, от него — его друзья. Но нам было всё равно. Мы стали друг для друга верными друзьями, любовниками, партнерами по бизнесу", — написала она.

Кроме того, многие пользователи согласились с утверждением, что разница в возрасте сама по себе не определяет зрелость партнера.

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