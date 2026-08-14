На 17 років старший і на 15 молодший: українська блогерка відверто розповіла про свої романи

Українська блогерка Таня Люмʼєр розповіла про свої стосунки з чоловіками, один з яких був на 17 років старшим, а інший на 15 років молодшим. Її допис викликав активне обговорення у соцмережі.

На думку жінки, головним у стосунках пари з великою різницею у віці є зрілість партнерів і готовність працювати над їх відносинами, написала жінка на своїй сторінці в Іnstagram.

"У своєму житті я була у стосунках із чоловіком на 17 років старшим, і з чоловіком на 15 років молодшим. Це взагалі не про вік. А про рівень зрілості, готовність брати відповідальність, рости у стосунках, вміння вирішувати конфлікти і обирати один одного попри все", — написала жінка

Блогерка вважає, що секрет щасливих стосунків залежить не лише від пари, але й людей, що їх оточують. Адже на відносили доволі сильно впливають, партнерів та суспільні уявлення.

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Блогерка розповіла про стосунки з чоловіками на 17 років старшим і на 15 років молодшим Фото: Скріншот

"Стосунки будують не тільки дві душі — їх ще будують два розуми, дві родини і ціле суспільство, яке дуже добре знає, кому можна бути старшою, а кому ні", — пише жінка.

Жінка зізналася, що її розповідь не має однозначного висновку.

Блогерка розповіла про стосунки зі старшим і молодшим чоловіками Фото: Скріншот

"Я написала все, до чого дійшла. Тут більше питань, ніж відповідей. Без прикрас і без фінального "і всі жили довго і щасливо", — йдеться у публікації жінки.

Її допис викликав активне обговорення у соцмережі. Багато юзер почали ділитися власними історіями стосунків, де жінка старша за чоловіка.

Зокрема, одна жінка розповіла, що її чоловік молодший на 20 років. Вона разом уже 11 років, але їм довелося пройти через спротив родичів та суспільства. Також вона переймалася через думку знайомих та мала власні страхи щодо старіння.

"Мій чоловік молодше мене на 20 років. І ми вже 11 років разом. І так, у нас було багато викликів та випробувань — і від рідних, і від суспільства. Були і важкі часи, коли ми були на грані розлучення. Але зараз ми вийшли на зовсім інший глибокий рівень відносин", — написала інша користувачка мережі.

Інша користувачка під дописом блогерки розповіла про 25 років спільного життя з чоловіком, який молодший за неї на 10 років.

"Ми прожили прекрасних 25. Від мене відвернулись всі мої друзі, від нього теж його друзі. Але нам було байдуже. Ми стали один для одного вірними друзями, коханцями, партнерами по бізнесу", — написала вона.

Також багато юзерів погодилися із твердженням, що різниця у віці сама по собі не визначає зрілість партнера.

Раніше Фокус писав про найяскравіші пари нашого бомонду, які зважилися відкрити свої серця всупереч суспільним упередженням щодо різниці у віці.

Крім того, епатажна пара з різницею у віці у 21 рік здивувала Інтернет після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".