Забавные, но милые: футбольный клуб подарил свою форму приюту для ослов (фото)

Британский футбольный клуб Wolverhampton Wanderers пожертвовал запасные футбольные носки для ослов

Футбольный клуб Wolverhampton Wanderers в Великобритании пожертвовал запасные футбольные носки для ослов. Красиво одетые ослы, выходящие на поле в форме, выглядят забавно, но одежда спасает их ноги от болезненных укусов насекомых, пишет Express.

Новички чемпионата EFL предложили приюту свою запасную футбольную форму. Летом ноги ослов уязвимы для укусов слепней и других насекомых, а обычные носки или другие чехлы плохо держатся на ногах животных.

Благотворительная организация Donkey EARS, расположенная в графстве Стаффордшир, которая стремится улучшить благосостояние людей с помощью мероприятий с участием ослов.

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В организации рассказали, что были рады получить от клуба "Вулверхэмптон Уондерерс" коробку запасных носков размеров шесть–восемь, узнав, что они помогут животным.

В Великобритании футбольный клуб Wolverhampton Wanderers передал приюту Donkey EARS Фото: Скриншот

"Летом ослов очень беспокоят мухи, которые кусают их за ноги, поэтому их нужно прикрывать. Спортивные носки идеально подходят, потому что они не сползают", — рассказал директор Donkey EARS Джо Вайтман.

По её словам, это помогает их организации сократить расходы на ветеринарные услуги, поскольку им часто приходится лечить животных после укусов мух.

"Они выглядят круто и поддерживают местную команду. Это отличная связь. Носки хорошо стираются, и мне дали целую коробку, так что у нас есть запасные. Ослики были очень благодарны. Я действительно пытался уговорить их немного поиграть в футбол, но они не проявили интереса", — рассказал он.

Известно, что организация Donkey EARS помогает детям с особыми образовательными потребностями, инвалидам, людям с деменцией и пожилым людям.

Там уверяют, что предлагают "уникальный опыт общения с терапевтическими ослами".

Напомним, что пестрый попугай едва не сорвал проведение футбольного матча между юношескими командами "Фламенго" и "Сеара". Курьезный случай произошел в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, недавно в Соединенных Штатах Америки произошел курьезный случай. Белка едва не сорвала важный матч главной бейсбольной лиги Северной Америки MLB. Игроки несколько минут не могли поймать быстрого грызуна.