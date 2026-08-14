Забавные, но милые: футбольный клуб подарил свою форму приюту для ослов (фото)
Британский футбольный клуб Wolverhampton Wanderers пожертвовал запасные футбольные носки для ослов
Футбольный клуб Wolverhampton Wanderers в Великобритании пожертвовал запасные футбольные носки для ослов. Красиво одетые ослы, выходящие на поле в форме, выглядят забавно, но одежда спасает их ноги от болезненных укусов насекомых, пишет Express.
Новички чемпионата EFL предложили приюту свою запасную футбольную форму. Летом ноги ослов уязвимы для укусов слепней и других насекомых, а обычные носки или другие чехлы плохо держатся на ногах животных.
Благотворительная организация Donkey EARS, расположенная в графстве Стаффордшир, которая стремится улучшить благосостояние людей с помощью мероприятий с участием ослов.
В организации рассказали, что были рады получить от клуба "Вулверхэмптон Уондерерс" коробку запасных носков размеров шесть–восемь, узнав, что они помогут животным.
"Летом ослов очень беспокоят мухи, которые кусают их за ноги, поэтому их нужно прикрывать. Спортивные носки идеально подходят, потому что они не сползают", — рассказал директор Donkey EARS Джо Вайтман.
По её словам, это помогает их организации сократить расходы на ветеринарные услуги, поскольку им часто приходится лечить животных после укусов мух.
"Они выглядят круто и поддерживают местную команду. Это отличная связь. Носки хорошо стираются, и мне дали целую коробку, так что у нас есть запасные. Ослики были очень благодарны. Я действительно пытался уговорить их немного поиграть в футбол, но они не проявили интереса", — рассказал он.
Известно, что организация Donkey EARS помогает детям с особыми образовательными потребностями, инвалидам, людям с деменцией и пожилым людям.
Там уверяют, что предлагают "уникальный опыт общения с терапевтическими ослами".
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