Кумедні, але милі: футбольний клуб подарував свою форму притулку віслюків (фото)

Футбольний клуб Wolverhampton Wanderers у Британії пожертвував запасні футбольні шкарпетки для віслюків

Футбольний клуб Wolverhampton Wanderers у Британії пожертвував запасні футбольні шкарпетки для віслюків. Красиво одягнені віслюки, які виходять на поле у формі, виглядають кумедно, але одяг рятує їхні ноги від болісних укусів комах, пише Express.

Новачки чемпіонату EFL запропонували притулку свої запасну футбольну форму. Влітку ноги віслюків вразливі до укусів ґедзів та інших комах, а звичайні шкарпетки чи інші чохли погано тримаються на ногах тварин.

Благодійна організація Donkey EARS, що знаходиться у графстві Стаффордшир, яка прагне покращити добробут людей за допомогою заходів за участю віслюків.

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В організації розповіли, що були раді отримати від клубу Wolverhampton Wanderers коробку запасних шкарпеток розмірів шість-вісім, почувши, що вони допоможуть тваринам.

У Британії футбольний клуб Wolverhampton Wanderers передав притулку Donkey EARS Фото: Скріншот

"Влітку віслюків дуже турбують мухи, які кусають їхні ноги, тому їх потрібно закривати. Спортивні шкарпетки ідеально підходять, бо вони тримаються на місці", — розповів директор Donkey EARS Джо Вайтман.

За її словами, це допомагає їх організації зменшити витрати на ветеринарні послуги, бо їм часто доводиться лікувати тварин після укусів мух.

"Вони виглядають круто та підтримують місцеву команду. Це гарний зв’язок. Шкарпетки добре перуться, і мені дали цілу коробку, тож у нас є запасні. Віслюки були дуже вдячні. Я справді намагався вмовити їх трохи пограти у футбол, але вони не зацікавилися", — розповів він.

Відомо, що організація Donkey EARS допомагає дітям з особливими освітніми потребами, інвалідністю, людям з деменцією та літнім людям.

Там запевняють, що пропонують "унікальний досвід проведення часу з терапевтичними віслюками".

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