Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки (фото, видео)

В Средиземном море затонула роскошная суперяхта Angiola II стоимостью 9,1 миллиона долларов, то есть примерно 406 млн 250 тыс гривен. В момент катастрофы на борту находилось четырнадцать пассажиров и членов экипажа.

Авария на судне произошла вечером 11 августа у побережья популярного курортного города Порто-Черво на Сардинии всего через четыре дня после передачи яхты владельцу. Об этом сообщает издание Telegraph.

Вероятнее всего, пожар возник в моторном отсеке. И хотя огонь удалось взять под контроль, впоследствии яхта набрала воды и затонула. Также существует версия, что судно получило пробоину в результате столкновение с отмелью.

Эвакуация людей с тонущего судна береговой охраной длилась около трех часов. Последними яхту покинули, как сообщает издание The Sun, владелец судна, итальянский бизнесмен, имя которого не разглашается, вместе со своим другом.

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Яхта накренилась Фото: ANSA

Сейчас яхта покоится на глубине около 7 метров. Вокруг нее установлены боновые заграждения для фиксации возможной утечки топлива.

New York Post пишет, что владелец уже связался со специализированной компанией для подъема судна со дна. Предполагается, что операция будет проведена с использованием понтонного катера грузоподъемностью около 200 тонн.

Яхта в порту Пизы Фото: из открытых источников

Издание Marine Industry News пишет, что тридцати метровая яхта была построена итальянской судостроительной компанией Permare под брендом Amer Yachts в 2020 году. 4 августа агентство Agenzia Marittima De Felice объявило о завершении сделки по продаже яхты модели Amer F100, которая может принять до десяти гостей в пяти каютах и ​​имеет места для пяти членов экипажа. Судно способно развивать скорость до 28 узлов, или примерно 52 км/ч.

Напомним, яхта Марка Цукерберга стоимостью 300 миллионов не отреагировала на призыв о помощи от судна, севшего на мель. Людей спасла команда круизного лайнера.

Фокус писал, что в Венеции протестовали против прибытия на борту яхты посла США в Италии, миллиардера Тилмана Фертитты. Полицию, которая прибыла охранять ставленника Дональда Трампа, забросали надувными игрушками.