Розкішна яхта вартістю $9 млн затонула в Середземному морі через 4 дні після придбання (фото, відео)

У Середземному морі затонула розкішна суперяхта Angiola II вартістю 9,1 мільйона доларів, тобто приблизно 406 млн 250 тис. гривень. На момент катастрофи на борту перебувало чотирнадцять пасажирів та членів екіпажу.

Аварія на судні сталася ввечері 11 серпня біля узбережжя популярного курортного міста Порто-Черво на Сардинії всього через чотири дні після передачі яхти власнику. Про це повідомляє видання Telegraph.

Найімовірніше, пожежа виникла в моторному відсіку. І хоча вогонь вдалося приборкати, згодом яхта набрала води й затонула. Також існує версія, що судно отримало пробоїну внаслідок зіткнення з мілиною.

Евакуація людей з судна, що тонуло, силами берегової охорони тривала близько трьох годин. Як повідомляє видання The Sun, останніми яхту покинули власник судна — італійський бізнесмен, ім’я якого не розголошується, разом зі своїм другом.

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Яхта нахилилася Фото: ANSA

Зараз яхта лежить на глибині близько 7 метрів. Навколо неї встановлено бонові загородження для локалізації можливого витоку палива.

New York Post повідомляє, що власник уже зв’язався зі спеціалізованою компанією для підйому судна з дна. Передбачається, що операція буде проведена з використанням понтонного катера вантажопідйомністю близько 200 тонн.

Яхта в порту Пізи Фото: з відкритих джерел

Видання Marine Industry News повідомляє, що тридцятиметрова яхта була побудована італійською суднобудівною компанією Permare під брендом Amer Yachts у 2020 році. 4 серпня агентство Agenzia Marittima De Felice оголосило про завершення угоди з продажу яхти моделі Amer F100, яка може прийняти до десяти гостей у п’яти каютах і має місця для п’яти членів екіпажу. Судно здатне розвивати швидкість до 28 вузлів, або приблизно 52 км/год.

Нагадаємо, що яхта Марка Цукерберга вартістю 300 мільйонів не відреагувала на заклик про допомогу від судна, яке сіло на мілину. Людей врятувала команда круїзного лайнера.

Фокус писав, що у Венеції відбулися протести проти прибуття на борту яхти посла США в Італії, мільярдера Тілмана Фертітти. Поліцію, яка прибула охороняти ставленика Дональда Трампа, закидали надувними іграшками.